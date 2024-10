Evelyn Salgado llama a los nuevos gobiernos municipales a trabajar y reconstruir juntos a Guerrero

Todo el aparato del gobierno del estado se ha desplegado en territorio con brigadas de rescate y ayuda a las comunidades, municipios y regiones del estado para atender a la población damnificada por la lluvias generadas por el huracán John, afirmó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda quien realizó el llamado a los nuevos gobiernos municipales a colaborar y trabajar para reconstruir juntos a Guerrero.

"No están solas, no están solos, seguimos con los recorridos, vamos a las comunidades de la Sierra, hasta el último rincón, todas las regiones van a contar con nuestro apoyo. Hemos estado enviando brigadas de compañeras, compañeros apoyando, vamos a estar en Chilpancingo y la región Centro, no me olvido de la Costa Chica", mencionó la mandataria estatal a través de una transmisión en vivo durante su recorrido por la capital del estado.

La gobernadora dijo que se van a reforzar las brigadas con secretarias y secretarios que se irán a la Costa Chica y Costa Grande con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y Protección Civil Nacional.

Evelyn Salgado informa en el caso de Tierra Caliente se atenderá la región con toda una brigada

En el caso de Tierra Caliente, la gobernadora Evelyn Salgado dijo que se atenderá la región con toda una brigada de compañeras y compañeros de la Secretaría de Migrantes y Colegio de Bachilleres. La Secretaría General de Gobierno se encuentra atendiendo Chilpancingo con brigadas de la Secretaría de Salud y la Secretaría Particular con responsabilidades operativas, entre otras dependencias asignadas en las demás regiones.

En su mensaje, la gobernadora Evelyn Salgado reiteró su apoyo a las y los presidentes municipales con el llamado a trabajar juntas y juntos sin distinciones de partidos. "Aquí somos un gran equipo y la única camiseta que tenemos puesta es la camiseta de Guerrero. Hoy Guerrero nos necesita más que nunca", enfatizó.

La mandataria estatal indicó que se han atendido con responsabilidades operativas del gabinete ampliado en las regiones donde desafortunadamente hubo pérdidas de vidas, por lo que también llamó a la población a salirse de zonas de alto riesgo ante el peligro de deslaves por el reblandecimiento de las laderas y terrenos altos.

Se han instalado 65 refugios temporales

Mencionó que, al corte de este 30 de septiembre, se tiene un total de 5 mil 498 personas atendidas en 65 refugios temporales que fueron activados en todo el estado.

La presidenta del Sistema DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda informó que se han atendido en Costa Chica, Coyuca de Benítez en colonias afectadas, también en Chilpancingo, con brigadas de apoyo y rescate, además de estar en comunicación con los DIF municipales para coordinar los programas alimentarios y ayudar a los que más lo necesitan, además de instalar módulos de salud para la población.

La gobernadora Evelyn Salgado destacó que se han realizado acciones de rescate aéreo con las aeronaves del gobierno del estado que ahora están al servicio del pueblo con acciones de atención y traslados urgentes.