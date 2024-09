AMLO y el beisbol: 19 meses sin jugar

Hace 19 meses que Andrés Manuel López Obrador no juega beisbol. La agenda de su último año como presidente de México lo alejó del diamante, en el Deportivo de Alianza de Tranviarios, su patio de juegos durante 24 años, donde volvía a la infancia y macaneaba problemas.

Al número 81 de Municipio Libre, en Iztapalapa, AMLO llegaba en dos autos para caminar o jugar, lo que no pasa desde febrero de 2023, cuando su equipo, Amigos, enfrentó al del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Javier Marías, fallecido escritor español, dijo una vez: “el futbol es la recuperación semanal de la infancia”. Para Obrador ha sido el beisbol, sin tiempo determinado. “Volvía a ser niño cuando venía, echaba relajo. Compró un lanza pelotas para su retiro, pero a lo mejor viene un día, por el gusanito”, agregó.

Fernando Valenzuela, Vinicio Castilla y Benjamín Gil, fueron algunos expeloteros que jugaron en este campo con el presidente, desde que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Ana Gabriela Guevara y Miguel Ángel Mancera también pisaron este diamante.

“Aquí se cambiaban”, indicó el también presidente de la liga, en su oficina, con fotos, manoplas y uniformes del tabasqueño. “Le pregunté por qué no venía, y me dijo ‘ando cansado, Guerrita’. Antes venía cada semana. Quería hacer un partido de despedida, pero no creo que lo haga”, acuñó.