Estamos a tiempo de hacer una gran reestructuración nacional del tae kwon do: Mónica Torres

Mónica Torres, primera deportista mexicana de tae kwon do en obtener una presea en unos Juegos Olímpicos, aseguró que México se encuentra en tiempo para hacer una gran reestructuración nacional del tae kwon do, por lo que sus expectativas con el arribo de Rommel Pacheco al frente de la Comisión Nacional del Deporte (Conade) son amplias:

"Estamos en tiempo de hacer una gran reestructuración nacional del tae kwon do porque el siguiente ciclo olímpico ya empezó ayer y el tiempo es muy corto", aseveró en entrevista con Édgar Valero en los Profesionales del Deporte de El Heraldo Radio. Para la exdeportista.

Torres agregó que con el cambio de relevo al interior de la Conade se encuentran "esperando a Rommel Pacheco con los brazos abiertos", además de enviarle un mensaje contundente: "Decirle que cuenta con nosotros, que no va a llegar solo y que va a tener mucho apoyo", acotó.

Que se convoque a elecciones lo más pronto posible: Mónica Torres

FOTO: Especial

Mónica Torres, atleta pionera del taek won do femenil y quien obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 y la presea de plata del Campeonato Mundial celebrado en 1989, aseguró que lo que anhela es que se haga una Comisión Reorganizadora y se convoque a elecciones lo más pronto posible en el Consejo Electoral del Deporte, esto con el objetivo de que se cuente de ahora en adelante con perfiles aptos que conduzcan el tae kown do a nivel nacional.

Doctora en derecho, además de histórica figura del deporte nacional, Torres hizo hincapié en el hecho que más de tres décadas después de sus proezas deportivas, no se ha separado del ámbito deportivo: "He sido legisladora y me tocó sacar adelante la primera ley del deporte en el Distrito Federal, me he dedicado también a la dirigencia del deporte, además de trabajar en la UNAM."

Reconoció a México como un semillero de deportistas, de campeones del tae kwon do, desde el Mundial para abajo, (juegos) Centroamericanos, Panamericanos. Por lo que "la parte que estamos pugnando es una parte legal, la Federación se tenía que haber elegido desde el mes de marzo (2024), sin embargo, no se hizo. Quisieron hacer una asamblea en julio y nosotros metimos un escrito en donde pedimos que no se efectuara esa asamblea, entonces el Consejo Electoral del Deporte la suspendió y publicó que la Federación se quedaba como antes".

El Tae Kwon Do en México se encuentra acéfalo: Torres

FOTO: Especial

Esto devino en que la comunidad deportiva quedara fuera de la misma, algo que Torres consideró como un acto represivo: "La Federación sigue haciendo eventos pero ya no tiene personalidad jurídica para estar llevando a cabo actos oficiales", argumentó.

La exdeportista agregó en Heraldo Radio que en estos momentos se encuentra a la espera de sostener una reunión con Rommel Pacheco, en momentos en que el tae kwon do en México se encuentra acéfalo: "Siguen haciendo torneos y le siguen cobrando a las personas por participar; los estatutos son excluyentes ni siquiera tienen paridad y solo permiten que participen en la elección del Consejo Directivo las elecciones estatales", acotó.

FOTO: Especial

De continuar así se extenderá este círculo vicioso, continuó: "Fuimos con la CNDH para pedirles que nos den un informe para que nos digan qué han hecho, qué están haciendo, y por qué están transgrediendo todos los derechos de la comunidad, que se desconozcan los estatutos y se haga una Comisión Organizadora", concluyó.