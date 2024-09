El cantautor colombiano Darho celebra el amor

El cantautor colombiano Darho, regresa a la escena musical con su nuevo sencillo “Sol”, una melodía en la que el artista celebra el romance y sobre la cual comentó, "es una canción que deberíamos dedicar, mientras más pasa el tiempo, se va perdiendo la costumbre de enamorar a diario a la persona que queremos, a través de mi música, me enfocó en resaltar el amor, ese sentimiento es el centro del universo".

Respecto a abrirse paso en el panorama musical colombiano sin encasillarse en ningún género musical, el cantante mencionó, "quiero ser más versátil al momento de hacer música, este tema es más urbano de lo que suelo hacer normalmente, no me quiero encerrar en un solo estilo, me gustaría experimentar con el regional mexicano, es algo que me encantaría hacer".

Y agregó, "he tenido una gran crianza musical, desde niño he estado metido en la música, aunque no pensé que me dedicara a ella, empecé tocando canciones folclóricas con instrumentos de piel, me ha gustado experimentar de todo".

Acerca del mayor desafío que encontró en el proceso de “Sol”, Rubén Darío Ramírez Martínez, su nombre real, compartió, "no es una canción que yo escribí al cien por ciento, eso fue el mayor reto, tratar de interpretar a mi manera lo que ya otra persona había compuesto, adaptarlo fue un poco difícil".

El sencillo, que ya disponible en plataformas, fue acompañado de un videoclip, el cual tomó más de 15 horas para ser filmado, "grabar el vídeoclip de la canción fue lo que más disfruté, aunque estaba horriblemente cansado, valió totalmente la pena, está basado en una película de Adam Sandler ´Como si fuera la primera vez´, el video es una referencia", indicó el cantautor.

Sobre las novedades para su carrera musical después de haber lanzado “Sol”, el originario de Barranquilla, Colombia, Darho señaló, "dentro de poco empezaré a trabajar en un álbum, quiero hacer cosas muy interesantes y volverlo más experimental".

SOBRE DARHO:

El tema fue grabado en Colombia

Ha colaborado con Andry Kiddos, DH, Yorkinson, Jean Pi y Deimi

8 meses duró el proceso de "Sol"

138 mil seguidores tiene en instagram

174.6 mil oyentes mensuales en spotify

30 de agosto estrenó su tema "Sol"

17 sencillos tiene en su discografía

2020 debutó con su canción "Solterx"

