“Familia de medianoche”: Busca historias interesantes

En más de cuatro décadas de carrera, Joaquín Cosío ha interpretado personajes icónicos como Ruben "Mascarita", en “Matando Cabos” o “El Cochiloco” en “El Infierno”, el cual le dio un premio Ariel, y aunque agradece lo queridos que han sido, considera que es necesario mostrar a personajes más humanos y generosos como “Ramón” en “Familia de medianoche”.

“Nosotros lo que queremos son historias interesantes, que no abundan, y que de pronto te toquen. Y que me hablen para formar parte de este proyecto, leer la historia y ver poco a poco de qué se trata, siempre un gran regalo y no puedo ser más afortunado de ello”, afirmó el actor.