Evelyn Salgado se reúne con alcaldes de la Costa Grande ante la alerta roja por lluvias intensas en Guerrero

En seguimiento puntual a la atención por las lluvias que se registran en la entidad por la presencia de la Tormenta Tropical “John”, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda sostuvo una reunión vía remota con los alcaldes de la región Costa Grande, esto ante el alertamiento por la presencia de precipitaciones de moderadas a intensas -que se extiende desde San Marcos hasta Zihuatanejo- y ante la posibilidad de que el meteoro pueda tocar tierra nuevamente en territorio guerrerense, en el municipio de Tecpan.

Durante los trabajos de esta sesión, se acordaron estrategias para atender a la población en caso de que se requiera, por lo que se revisó que los refugios temporales estén preparados con los insumos básicos para recibir a las familias que lo necesiten.

Se revisaron todos los protocolos de actuación para la atención de temas

El fenómeno podría tocar tierra la tarde de este jueves en Tecpan de Galeana. FOTO: Especial

También se revisaron los protocolos de actuación para la atención en temas de caminos, agua potable, salud, abastecimiento de alimentos, entre otros rubros prioritarios.

"He instruido a las dependencias de nuestro gobierno mantenernos alerta ante los efectos de esta tormenta tropical, sin descuidar las atenciones que estamos llevando a cabo en Costa Chica", dijo.

Hizo un llamado a los alcaldes a tener maquinaria lista para el tema de atención a caminos y evacuar a las familias que se encuentran en zona de alto riesgo. Pidió que en caso de alguna emergencia, llamen al número de emergencias 911, en donde serán atendidos.

De acuerdo a lo informado, se mantiene el pronóstico de que la tormenta tropical “John” pudiera impactar por la tarde de este jueves en Tecpan de Galeana. Se espera que en las próximas horas aumenten las precipitaciones, así como la ocurrencia de vientos, con rachas de distinta intensidad, teniendo afectación desde San Marcos hasta Zihuatanejo.

Gobernadora instruye a seguir recomendaciones de las autoridades

Por ello, la gobernadora insistió en que es necesario mantenerse atentos, seguir las recomendaciones de las autoridades, no hacer caso a información no verificada y acudir a los albergues si se considera conveniente. Salgado Pineda invitó a las y a los guerrerenses a no bajar la guardia ante la situación que se está presentando.

En tanto el titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, dijo que las lluvias estarán presentes con mayor intensidad en un periodo que puede durar de 48 a 72 horas, por lo que es fundamental poner en práctica estas acciones inmediatas en materia de prevención.

Resaltó que están listos 90 refugios temporales en la región de Costa Grande y la población puede consultar la página www.refugiostemporales.guerrero.gob.mx para conocer la ubicación.

En esta reunión estuvieron presentes los alcaldes de Atoyac, Clara Elizabeth Bello Ríos; de Benito Juárez, Glafira Meraza Prudente; de Coahuayutla, Rafael Martínez; de Coyuca de Benítez, Osiel Pacheco Salas; de Petatlán, Javier Aguilar Silva; de Tecpan, Yasir Deloya Díaz; de La Unión, Crescencio Reyes Torres y de Zihuatanejo, Jorge Sánchez Allec.