Desde el Senado sigue en marcha la Cuarta Transformación de México: Luis Fernando Salazar

En Comisiones de Puntos constitucionales y Estudios legislativos, este lunes, fueron aprobados los dictámenes en materia de reforma a la Guardia Nacional y Pueblos Indígenas y Afromexicanos, el Senador Luis Fernando Salazar, integrante de la Comisión de Estudios Legislativos, se pronunció a favor de ambas iniciativas, afirmando que con ellas avanza la Cuarta Transformación de nuestro país.

La reforma en materia de Guardia Nacional, busca consolidar una fuerza disciplinada y eficaz para la seguridad pública, esencial para restaurar la paz en las regiones más afectadas por el crimen organizado, adscribirla a la SEDENA permitirá una administración más eficiente, eliminando problemas de mando, recursos y formación que enfrentaban los cuerpos policiales anteriores, comentó el Senador por Coahuila.

“Que no quede duda, estamos discutiendo una de las reformas más significativas en materia de seguridad pública de los últimos tiempos, y estamos aquí para fortalecer nuestras instituciones, no para debilitar el reconocimiento que merecen. No podemos permitir que esta reforma sea utilizada para desacreditar el invaluable trabajo que nuestras Fuerzas Armadas han realizado por años, las y los senadores de MORENA no dejaremos de reconocer el trabajo que el Ejército y la Marina han realizado para cuidar a la ciudadanía, no solo en la lucha contra la delincuencia, sino también en situaciones de emergencia, desastres naturales, y en misiones de asistencia”, dijo el Senador Luis Fernando Salazar.

Reforma no significa la militarización del país

Esta reforma no significa la militarización del país, la Guardia Nacional seguirá siendo una fuerza de seguridad pública, con un enfoque civil y regida bajo estrictos principios de respeto a los derechos humanos, pero con la ventaja de la formación disciplinada que aporta SEDENA. “Regular no es militarizar; es establecer un marco normativo claro para su funcionamiento, con su adscripción a la SEDENA, permitirá una mayor rendición de cuentas, transparencia y control en sus operaciones”, detalló.

Luis Fernando Salazar, señaló que las policías locales y la extinta Policía Federal enfrentaron severos problemas de corrupción y complicidad con el crimen organizado. “Tenemos ejemplos como el caso de Genaro García Luna, fundador y exdirector de la Policía Federal, quien actualmente enfrenta cargos por vínculos con el narcotráfico en Estados Unidos, así de alarmantes son los niveles de descomposición institucional que prevalecían”.

El Senador Salazar dio a conocer que la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2024, ubica a la Guardia Nacional con una percepción positiva del 74%, superando a las policías estatales (56%) y municipales (48%).

Aprueban por unanimidad iniciativa de Pueblos Indígenas y Afromexicanos

Por unanimidad de ambas comisiones, las y los senadores aprobaron la iniciativa enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, lo que les permitirá tomar decisiones autónomas y gestionar sus recursos de manera independiente.

“En pleno siglo XXI, nuestros pueblos indígenas y afromexicanos siguen enfrentando desigualdades profundas y discriminación sistemática, es innegable que, gracias al compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador, hemos comenzado a reducir este rezago histórico, sin embargo, aún queda mucho por hacer para reparar las injusticias que estas comunidades han sufrido durante décadas” señaló en el Senador Luis Fernando Salazar.

“En la Cuarta Transformación, estamos visibilizando a los 23 millones de mexicanas y mexicanos que se identifican como indígenas, y a los 2.5 millones que se reconocen como afromexicanos. Con esta reforma, tenemos una propuesta para cambiar la historia: pasar de la pobreza, discriminación, marginación y clasismo, a una verdadera justicia social e histórica”, enfatizó.

En estados como Coahuila, esta reforma es fundamental para comunidades como los Nahuas, Mixtecos, Mazahuas y los Negros Mascogos en Múzquiz. Estas comunidades han luchado durante mucho tiempo por el reconocimiento de sus derechos, y ahora podrán ejercer su derecho a la autodeterminación, con pleno respeto a su cultura e identidad.

“Esta reforma es necesaria y no puede esperar más, porque la justicia y los derechos de las personas indígenas no son negociables, sabemos y defendemos que tienen derecho a la soberanía, a tomar sus propias decisiones, a nombrar a sus autoridades y a recibir y administrar sus recursos públicos sin injerencias externas”, concluyó Luis Fernando Salazar.