Marcus Ornellas y Scarlet Gruber protagonizan una nueva historia de amor

Scarlet Gruber y Marcus Ornellas protagonizan “El precio de amarte”, la nueva telenovela producida por Carmen Armendáriz, quien aseguró, "es la historia de amor de dos niños que se llevan muy bien, crecen, se separan y se vuelven a encontrar, está muy bien hecha esta historia, la filmamos en Veracruz, donde me gusta mucho trabajar, la gente es muy cariñosa, el lugar es una belleza".

Y la actriz venezolana Scarlet Gruber, agregó, "la novela está muy balanceada, van a ver drama, amor, pero también un toque de comedia, el elenco, ha sido para mí una lucecita en el camino, son la alegría de esta producción, fue sumamente divertido rodar esta telenovela".

Sobre trabajar en esta producción junto a Gruber, Marcus Ornellas mencionó, "es una gran compañera, es fácil conectar con ella, no siempre pasa y eso es maravilloso, todo eso es gracias a la cabeza del proyecto, que es nuestra productora, ella define la energía y la vibra".

“El precio de amarte”, narra la historia de “Rodrigo”, interpretado por Ornellas, un agente judicial de investigación que regresa a su tierra natal para hacer justicia y enfrentar a la mujer que él cree culpable de la muerte de sus padres, su vida tomará un rumbo diferente cuando se reencuentra con “Amelia”, a quien Gruber da vida, la hija de su peor enemiga.

Filmada en distintas locaciones en el estado de Veracruz, el nuevo material muestra un auténtico tono campirano a lo largo de los sitios donde la historia se desarrolla, "lo más rudo fueron los días que nos tocó grabar en Poza Rica, hacía demasiado calor, terminaba empapado de sudor, fueron días muy intensos, pero muy padres", compartió Ornellas.

Respecto a formar parte nuevamente de un proyecto de Armendáriz, el actor Enoc Leaño, quien también forma parte del elenco indicó, "Carmen es una productora con la que he trabajado en otras ocasiones, ella arropa muy bien su trabajo, nos apapacha mucho a nosotros como actores y se genera una atmósfera de armonía y de gusto por trabajar, hay mucho amor en este material”.

Acerca de protagonizar una telenovela emitida durante horario estelar, Gruber comentó, "estoy feliz, emocionada y agradecida, es un proyecto que he soñado toda mi vida, un protagónico, además encabezado por Carmen Armendáriz, que hace productos impecables y alrededor de un elenco espectacular”.

Sobre construir una exitosa carrera en la pantalla chica en México añadió, “me siento muy afortunada, este país me ha abierto muchas puertas, me he sentido muy querida por el público, para mí, ha sido la mayor recompensa".

“El precio de amarte” estrena por el canal de "Las estrellas" hoy lunes 2 de septiembre.

SOBRE LA NOVELA:

Es producida por Carmen Armendáriz.

Fue grabada en Naolinco, Xalapa, Poza Rica y Ciudad de México.

Marcus Ornellas y Scarlet Gruber trabajaron juntos en la telenovela "Si nos dejan".

Ornellas participó en la serie de Netflix "Monarca" junto a Osvaldo Benavides en 2020.

Christian Nodal canta el tema de la telenovela-

Forman el elenco Jorge Poza, Alejandra Barros, Nina Rubín y Juan Carlos Barreto.

LOS DATOS:

60 minutos tiene de duración cada capítulo.

50 episodios tendrá la historia.

25 de julio inició filmaciones.

POR GADDIEL CORTES TORRES

EEZ