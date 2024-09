Canelo Álvarez ‘apunta’ a tierra nipona

LAS VEGAS. Tras conseguir la victoria 62 de su carrera, por decisión unánime por los títulos supermedios del CMB, OMB y AMB, ante el puertorriqueño Edgar Berlanga, los planes para Saúl Álvarez continúan.

“Me voy muy satisfecho. Hice lo que tenía que hacer y lo disfruté. Siento que fue una buena pelea para los fans”, dijo Canelo.

Y aunque las críticas no se hicieron esperar, al no finiquitar al boricua en el tercer round, dijo estar contento por mantener la racha de victorias.

“Todo el mundo que está en el éxito pasa por esto. Esperemos que sí (cuando me retire me den más crédito), y si no, mis números ahí van a estar; esos no los pueden quitar”, abundó Álvarez.

Por lo pronto, el mexicano apunta a recuperar el campeonato indiscutido, y aunque hay ofertas del Ministro de entretenimiento de Arabia Saudita, Turki Alalshik, para enfrentar a Terence Crawford, Canelo prefiere ir a Japón, una sede con la que sueña desde que veía al excampeón Óscar Larios.

“Siempre he querido presentarme ahí, y esperemos que se dé, si no, no pasa nada. Sólo viajaría si la cantidad de dinero es la adecuada, si no me quedo aquí, en mi segunda casa (Las Vegas)”, finalizó.

201 golpes de 464 concretó Saúl a su rival.

20 mil fans asistieron al T-Mobile Arena.

La que le falta Canelo busca la corona FIB, que perdió en el escritorio, y enfrentaría....

Al ganador de W. Scull y V. Shishkin, el 19 de octubre, en Alemania.

PAL