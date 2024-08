Itatí Cantoral confiesa que es team Mayrin, descarta querer volver con Eduardo Santamarina

Itatí Cantoral y su hermano José se reunieron con la prensa poco antes de la presentación que los artistas brindaron en el Lunario del Auditorio Nacional, lugar donde la actriz afrontó rumores de su vida sentimental. Después de que se especulara que la actriz y cantante tenía intenciones de querer regresar con su exesposo, Eduardo Santamarina, José bromeó con esta posibilidad, a lo que Itatí no dudó en declararse fan de Mayrin Villanueva, actual pareja del galán de telenovelas.

“Y la verdad, pues dales la noticia que vas a regresar, pero no con Carlos, sino con Eduardo Santamarina”. Acto seguido, la villana de las telenovelas replicó: “¡Ahhh!... No, con Mayrin. Soy team, pero... Mayrin”.

Luego de que una reportera le mencionara que los halagos que anteriormente le envió a la esposa de Lalo se hicieran muy virales, fue cuando Itatí no dudó en responder: “Sí, soy Team Mayrin. Eso sí es cierto, ¿eh? Sí, soy Team Mayrin. La quiero mucho. Si no se hubiera casado igual y lo estaríamos pensando”.

Itatí no quiere regresar con su exesposo Eduardo Santamarina

Y como las bromas con los medios continuaba por parte de los intérpretes, el padre de María Itatí resultó implicado entre las supuestas nuevas parejas de los hermanos. “Estamos muy contentos porque gracias a Dios José ya regresó con Carlos, el papá de mi hija”, expresó la estrella de la pantalla chica.

Inmediatamente, José añadió: “Te dije que, hasta la segunda canción, ¿qué te pasa? No mira, yo les puedo decir que yo una semana con Itatí, ¡qué bárbaro! Eso de que ser amigos y novio-amigos y todo eso”; sin embargo, la artista lo interrumpió: “No es cierto. Estoy totalmente soltera. No me vayas a espantar aquí al de la cámara”.

Cambiando radicalmente de tema, Itatí finalmente reveló que, contrario a Laura Zapata, ella sí felicitó a Thalía, quien recientemente cumplió 53 años.

“Ay, esa muñeca hermosa, desgraciadamente no pudo venir a México, pero está muy bien. Y nos hablamos todos los días, así que gracias a Dios está muy bien de salud. Y obviamente la felicitamos mucho”, remató.