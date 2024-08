Comparte Sergio Mayer su experiencia de vida en FUL 2024

“Nunca se queden esperando a ver quién les da la oportunidad, ustedes generen su oportunidad, búsquenla, no pasa nada si fracasan, los fracasos les van a dar experiencia. Se vale fracasar, pero nunca se sientan fracasados, siéntanse exitosos”, declaró Sergio Mayer durante la presentación del libro Entre el infierno y el éxito en el Auditorio “Josefina García Quintanar”, en el marco del segundo día de actividades de la Feria Universitaria del Libro (FUL) 2024, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y su Patronato.

Mayer compartió con el auditorio sus experiencias de vida, sus fracasos y triunfos que lo llevaron a convertirse en actor, diputado y empresario exitoso, pero también las críticas que ha recibido durante todos estos años por perseguir sus objetivos.

“Desde el inicio he sido fiel a mis sueños, a mis ideales y a mis principios. Los han querido matar, me han querido criticar y denostar. No te preocupes de los comentarios de los demás, porque no vives de ellos, vive de tus sueños, vive de tu trabajo, vive de tu tenacidad”, enfatizó.

Alentó a las y los jóvenes a no tener miedo de intentar nuevos proyectos, a la crítica de personas tanto externas como cercanas que solo buscan desalentar a cumplir metas. Sin embargo, destacó que si bien el miedo es una emoción que todas las personas tienen y experimentan a lo largo de su vida, no debe ser un motivo para impedirles alcanzar sus objetivos, por lo cual, los exhortó a confrontarlos.

Por otra parte, el también productor enfatizó que al interior de las páginas de su libro, las y los lectores podrán reflexionar sobre sus propias metas y sueños, por lo que sabrán que nunca es tarde para perseguir sus pasiones, pero también enfrentarse a sus temores.

Sergio Mayer aclaró que el éxito no solo consiste en soñarlo o visualizarse como una persona triunfadora, es necesario realizar acciones que permitan cumplir con el objetivo, esas decisiones pueden iniciar con pequeños actos que se conviertan en costumbre, después en hábitos y se consoliden a través del resultado.

Asimismo, enfatizó que el fracaso siempre trae consigo un aprendizaje, por ello no se le debe tener miedo, tampoco a intentar nuevas cosas, al contario, debe ser motivo para seguir buscando cumplir sus objetivos y no repetir los mismos errores. “Nunca tires tu sueño y menos porque otras personas te lo dicen, mientras disfrutes todo lo que haces, sigue haciéndolo pero con disciplina, sigue preparándote para que el día en el que se te presente la aproveches al máximo”, concluyó.

Las actividades de la FUL 2024 continuarán este domingo con la participación de autores como Odín Dupeyron, José Mariano Leyva, Carlos Velázquez y Rodrigo Unda. Para conocer el programa, consultar la liga, https://www.uaeh.edu.mx/ful/2024/.

