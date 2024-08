Amalia Pérez levanta el peso de la ignorancia

Amalia Pérez sonrió y agitó sus manos después de levantar 131 kilos, en Tokio 2020. La alegría por ganar su cuarto oro fue la misma que su primera medalla en Sydney 2000, pero el mayor peso celebrado fue al levantar la voz para visibilizar su disciplina y el deporte adaptado.

La pesista, de 51 años, llega a París 2024 con un reto específico: conseguir su séptima presea paralímpica y convertirse en leyenda del parapowerlifting, al ser la más ganadora, con dos preseas de plata y cuatro áureas, que le dieron un lugar reconocible en el mundo.

(Créditos: Especial)

“Este sería mi reto, mi osadía en la historia del deporte y estoy lista. Quiero colocarme en el podio. Las marcas están muy fuertes, eso quiere decir que las mujeres superamos marcas. Ya me alcanzaron y me han rebasado, lejos de molestarme me genera mucha satisfacción”, contó a El Heraldo de México.

Esas medallas, y lo fuerte de su voz, consiguieron que este deporte tuviera cabida para las mujeres a partir de Sydney 2000, cuando ganó su primera plata, sumó la de Atenas 2004, y desde Beijing sólo levanta el oro con sus manos, sus aliadas ante la discapacidad.

(Créditos: Especial)

Amalia nació con artrogriposis múltiple, síndrome que contractura las extremidades y limita el movimiento, en su caso las piernas: “No cambiaría nada de lo que he vivido, mi familia, el deporte, la gente que ha confiado en mí. Ahora tengo patrocinados, lo que nunca había tenido”, dijo orgullosa.

Pero nada llegó por casualidad, costó victorias y la ruptura de silencios ante la discriminación. ¿Pesa más levantar 100 kilos o la indiferencia?

“Muchas veces como mujeres nos da miedo decir las cosas o hablar, decir lo que hace falta, a veces no hacen caso o nos vetan. Todavía somos famosamente desconocidos y es difícil cuando hay personas que no son empáticas que buscan beneficios propios, pero hay que estar firme en tus valores y principios”, dijo.

Amalida compite en París 2024, con el retiro como una palabra cada vez más frecuente, pero que no quiere consumar. Incluso, mira Los Ángeles 2028. “Los límites no los conozco todavía. Estoy en el proceso de saberlo y espero no encontrarlos nunca. La vida es infinita y nosotros igual”, finalizó.

(Créditos: Especial)

2do lugar en Juegos Panamericanos Santiago 2023

5 patrocinadores apoyan su carrera deportiva

18 años tenía cuando ganó su primera competencia

33 años de carrera en el deporte adaptado de alto rendimiento

6 de septiembre compite en París 2024

5 medallas de oro en los Juegos Parapanamericanos

La egipcia Fatma Omar, pesista con mismo récord que Amalia, se retiró

Amalia quiere ser entrenadora o juez cuando se retire

Le han ofrecido trabajar en su deporte en el extranjero

Inició en el deporte con natación como terapia

Única en el mundo campeona en tres divisiones distintas en powerlifting

También llegó a practicar atletismo, basquetbol y tiro con arco

De nacimiento tuvo artrogriposis múltiple

PAL