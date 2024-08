Arturo Ávila: desde la Cámara de Diputados vamos a construir a favor del pueblo de México

Tras acudir al Palacio Legislativo de San Lázaro para realizar el proceso de credencialización como legislador federal de la LXVI Legislatura, el diputado electo Arturo Ávila Anaya destacó las bondades de la iniciativa de reforma al Poder Judicial para mejorar el sistema de justicia mexicano.

“No tiene parangón la reforma judicial, no solamente en la elección de los jueces y magistrados y de los ministros de la Suprema Corte de Justicia; tiene que ver también con tener una austeridad republicana en el Poder Judicial, que me parece fundamental y tiene que ver también con cómo lograr que no exista conflicto de interés”, apuntó.

El legislador hizo votos por que -luego del triunfo en las urnas-, las fracciones de la oposición tengan claridad en lo que el pueblo busca. Foto: Especial

El exvocero de la hoy Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que la postura de la mayoría ante la oposición será institucional, a fin de construir a favor de la ciudadanía.

“Habrá una relación en beneficio de las y de los mexicanos. Nosotros construimos a través de los Diálogos por la Transformación una plataforma de gobierno muy clara, con propuestas muy claras, con reformas constitucionales que habremos de abordar”, declaró.

El legislador hizo votos por que -luego del triunfo en las urnas-, las fracciones de la oposición tengan claridad en lo que el pueblo busca. En ese sentido, manifestó que son bienvenidas a sumarse y aportar a la discusión institucional.

Respecto a las opiniones vertidas por el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, así como de instituciones bancarias y financieras, el Ávila Anaya llamó a analizar a profundidad la reforma para aclarar sus preocupaciones y entender que es una iniciativa que fortalecerá al sistema judicial mexicano.

"Hay narrativas que están construidas desde intereses económicos y otro tipo de intereses que no van directamente con la esencia de la reforma judicial", advirtió.

Sin embargo, enfatizó, "México se está poniendo a la vanguardia, hay que tener mucha tranquilidad, hay que tener un estudio claro de lo que va a ser la reforma judicial, que, sin duda, es un reclamo del pueblo de México, es algo que nos dio la gente cuando hicimos campaña".