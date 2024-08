Montserrat Marañón muestra su talento

Tras conquistar la pantalla chica con el personaje de “Ariadne Betzabé Domínguez” en “María de todos los Ángeles”, Montserrat Marañón es reconocida en el séptimo arte con una nominación al premio Ariel, la máxima estatuilla del cine mexicano, por su trabajo en la cinta “Totem”. La ceremonia se celebrará el 7 de septiembre en Guadalajara, Jalisco.

“Al final del día, estas premiaciones son las que hacen y ponen el énfasis en lo que somos como mexicanos. El cine es cultura, identidad y lo que mostramos al mundo. Entonces sí es muy importante que la gente se relacione y vea nuestras películas, porque tienen la misma calidad que las extranjeras”, afirmó.

“Totem” es el segundo trabajo de la directora Lila Avilés, quien ganó un Ariel con su ópera prima “La Camarista”, y retrata los problemas de una familia que prepara una fiesta para un hombre con una enfermedad letal, todo desde la perspectiva de una niña. En esta trama, Marañón interpreta a la “Tía Nuri”.

“El personaje me deja una enorme satisfacción porque es una película que hicimos con mucha expectativa, confiando mucho en la intuición de Lila y en el grupo, realmente lo que hicimos fue aventarnos un clavado y conectarnos, suena cursi, pero sí hicimos un trabajo con el corazón”, agregó.

Esta historia es un drama de principio a fin, y para Monserrat fue fascinante poder mostrar su capacidad en este género: “Estoy muy contenta de que la gente crea que puedo pasar por diferentes lugares, la verdad es que los actores de eso pedimos nuestra limosna, de hacer cosas diferentes. Es un honor enorme que de pronto la gente pueda creer en mí y ponga el ojo para interpretar diferentes papeles, es muy gratificante”.

El filme fue reconocido en distintos festivales internacionales y la actriz considera que esto es porque muestra un México más amable, ya que la trama se aleja de la violencia y narco que de repente saturó la cartelera en años anteriores. “Hay otras maneras de contar historias que conmueven y que llegan a lugares profundos, que ni nos imaginamos”, señaló.

CERCA DE LA COMEDIA

Y aunque disfruta el drama, Marañón no se olvida de la comedia, está dispuesta a regresar en cuanto la inviten a hacer algo, ya sea en tele o teatro. “Es algo que me divierte muchísimo, lo llevó en la sangre, y hacer personajes tan dramáticos es muy padre, me exige tocar otras emociones, pero sin duda la comedia es algo que me encanta interpretar es muy divertido”, contó.

De hecho, participa en la obra “La Tía Mariela”, con Conchi León, una dramaturga y directora yucateca, y que habla de las distintas situaciones a las que se enfrentan las mujeres ante la sociedad, todo con un toque de comedia.

En dicha categoría también compiten sus compañeras de reparto Marisol Gasé y Teresa Sánchez.

La cinta hizo su recorrido por festivales nacionales e internacionales el año pasado.

Actualmente, presenta en el teatro la obra “Panorama desde el puente” en el Teatro del Centro Cultural Helénico.

El programa “María de todos los Ángeles" estuvo cinco años al aire.

2009 salió “María de todos los Ángeles".

1995 entró a la actuación.

