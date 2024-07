María José y Ana Bárbara hace buena dupla

La cantante María José unió su talento con Ana Bárbara y por primera vez grabaron juntas un sencillo inédito, la balada “Mi rey, mi santo”. “Es la primera vez que hacemos un dueto juntas, aunque no es la primera vez que cantamos juntas, porque yo ya tengo un tema de ella que se llama “Vete” en otro disco, además ya la había invitado a cantar en el Auditorio Nacional ese tema. Y ahora que le pedí canciones para mí, me mandó muchas que a mí en lo personal me gustaban muchísimo”.

La intérprete de “Yo no soy una señora” compartió esa aventura, “le dije, ‘¿por qué no cantamos una canción juntas? porque de verdad me gustan mucho tus temas y creo que juntas va a estar increíble y ya no la debemos’. Entonces fue chistoso porque fue en realidad muy rápido y te lo juro que cuando las cosas tienen que ser, tienen que ser”.

La cantante además compartió que además de la música hay algo más que la une con Ana Bárbara, “tengo una amistad con ella de hace muchos años, la conocí en el 94 cuando ella empezó a salir y la llegué a ver mientras yo estaba en Kabah en algunas cosas que coincidimos con ciertos personajes del vestuario o de coreografías. Pero más a fondo hace como 13 años, que fue cuando me dio ese tema y cuando estaba embarazada de Jero y cuando nació de ir a verla al hospital, el baby shower, el bautizo y fiestas”.

La intérprete compartió la anécdota de cómo se juntaron para llevar a cabo el proyecto, “un día le pregunté ‘oye, ¿cuándo vienes a México?’ Porque, sabes que antes estaba en Cancún, luego se fue a Los Ángeles y trabaja mucho es alguien que no para. O sea, si no está trabajando en ella, está trabajando en sus proyectos con otros artistas o con su familia. Entonces me dijo, voy a México en tal fecha, y le dije, hagamos el video, me dijo que sí, pero que teníamos que grabar la canción”.

“Entonces, ahí nos tienes conectándonos a internet, ella en Los Ángeles con el productor, yo en México grabando al mismo tiempo, estuvo padre porque de alguna manera fue un logro y pues las agendas se pudieron acomodar. Y ya cuando vino a México, prácticamente ese día en la mañana nos dieron una mezcla más o menos final de lo que iba a ser la canción para que pudiéramos hacer el video”.

Hace unas semanas además María José fue invitada a entregarle el premio a la trayectoria a Ana Bárbara en los Premios Billboard de Mujeres Latinas en la Música y fue una sorpresa, “los organizadores se enteran que esta canción salía 20 de junio y nos dijeron que la estrenáramos ahí y pues nosotras pensamos en un principio que no podíamos, porque no estaba lista, y nos aventamos a cantarla en vivo, porque, quién le va a decir que no a unos premios Billboard para hacer un estreno de una canción, y fue un momento mágico porque a pesar de que ya habíamos hecho el video juntas, no es lo mismo que cantar en vivo en una premiación. Para ella fue un día importante en cuanto a su carrera musical y de su trayectoria, ya que cantó al principio, se hizo un recorrido por su carrera musical cantando y después recibió el premio de mis manos y después estrenamos este nuevo bebé, fue una noche increíble y de la mano de ella, fue maravilloso”.

La integrante de Kabah aseguró que además quedó satisfecha con la respuesta del público, “la gente en redes sociales reaccionó increíble, ya que le gustó a ambos públicos. Porque a mi público le gusta Ana Bárbara y a su público le gusta María José. Porque somos perris, no tenemos pelos en la lengua, somos entronas. Nos gusta cantar canciones que la gente se identifique”.

Compartió su sentir en este momento con su público femenino, “toda la responsabilidad con ellas, los que tenemos la bendición de tener un micrófono enfrente, una pluma, una cámara, tenemos una responsabilidad social muy importante. Porque lo que nosotros digamos se replica muchas veces y de verdad no es lo mismo, híjole, se va a oír como feo, pero no es lo mismo que lo diga alguien que tal vez no tiene el impacto social, que diga algo, a que alguien, una figura pública lo diga. O sea, repercute, ¿no? Entonces, creo yo que siempre he tratado de que las mujeres y los hombres y la comunidad y todo, seamos empáticos siempre.”

Y agregó, “las mujeres no tenemos muchos años de tener esta voz y voto, para la edad que tiene el mundo, y hemos demostrado que, bueno, o sea, la libertad de expresión, la libertad de voto, o sea, hoy por hoy, tenemos electa una mujer presidenta, ¿no? Me parece fantástico, me parece fantástico. O sea, porque de verdad hace muy poco no éramos tomadas en cuenta. Entonces, sí, definitivamente todas tenemos una responsabilidad social”.

“Tú, yo, Ana Bárbara y Yuri y todas las perruchas que estamos enfrente de la televisión, ya sea conductoras, etcétera, tenemos una responsabilidad social. Porque vienen más mujeres abajo, pero sobre todo hombres, que van a vivir con esas mujeres, somos el principal ejemplo de nuestros hijos hombres y de nuestras hijas mujeres”. "Hoy por hoy, que ya salió electa Claudia Sheinbaum, yo le diría que México está en sus manos. Que ella puede gobernar diferente nada más por el simple hecho de ser mujer y de ser madre. El pueblo habló”.