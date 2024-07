“Una pierna no me representa”: Juan Pablo Medina

Enfrentar cualquier problema es complicado, pero la cara que se le muestra a la adversidad es lo que realmente marca la diferencia. Juan Pablo Medina es un caso de éxito, y a primera vista irradia felicidad y positivismo, ya que le dio vuelta a la página a la trombosis que le costó la amputación de la pierna derecha.

El actor mexicano, quien protagoniza la serie Bandidos, junto a Ester Expósito, fue parte del evento, Running Clinic Costa Rica 2024, realizado por la alemana Ottobock. Pero fuera de la fama y el reconocimiento que tiene por su carrera, es uno de los participantes más proactivo, propositivo y tenaz del encuentro deportivo.

La clínica, organizada por la firma alemana Ottobock, fue un cambio para bien en su mentalidad. “Hace dos años, en Chile, fue un antes y un después para mí. Conocer gente que haya pasado por eventos traumáticos, hacer equipo, escuchar sus testimonios es lo más importante.

“Tener la oportunidad de correr, porque, cuando me pasó a mí, estaban las preguntas: ¿volveré a correr, a caminar? ¿cómo? ¿por qué? Y acabar corriendo en una pista, como esta, es un regalazo. Entonces yo quisiera seguir estando aquí siempre, empapándome de estas experiencias. Yo estoy feliz, mira nada más, en el Estadio de la Selección de Futbol de Costa Rica, a donde nunca había venido”, indicó el intérprete a El Heraldo de México.

Y es que con sólo ver la disposición que Juan Pablo pone en cada uno de los ejercicios, cada paso, cada zancada, es una muestra de su enorme mentalidad, pues, como él dice, la clave es reinventarse y pensar hacia dónde quieres ir. “Hay que aceptarse. Es un proceso que para unos puede ser más corto, para otros más largo, pero hay que aprender a atravesarlo, a sentirlo, a enojarse, a llorar, no bloquearlo, para después tener claro lo que sigue.

“Pero cuando te das cuenta de que no me representa una pierna, lo importante está en otras cosas y lo importante es estar aquí, eso para mí es mi motor. Tengo claro que no quiero ir ni para atrás, ni para abajo, quiero ir adelante y viendo todas las opciones nuevas que he tenido”, sostuvo.

El intérprete mexicano además descubrió nuevas posibilidades, “laboralmente, me ha salido mucha chamba. Empecé con una conferencia, que es algo que quiero explotar más; hay tantas opciones que antes no las veía, me siento en el mejor momento de mi vida”, aseguró. “Va a salir una película que se llama "Los dos hemisferios de Lucca", en Netflix, que está basada en un libro de Bárbara Anderson, pero ahora estoy en Serpientes y escaleras, que es una serie con Manolo Caro”, dijo.

Y agregó, “problemas tenemos todos, y está bien molestarse o llorar, pero se debe pensar en el presente y el futuro para superarlos, y saber dónde queremos estar”.

DATOS

Logró mayor reconocimiento, tras su trabajo en “La Casa de las Flores”.

Juan Pablo protagonizó la película “El Club de los Idealistas”, junto a Tiaré Scanda.

Inició su carrera en la telenovela Cuando seas mía.

Es egresado de la escuela de actuación CEFAC de Televisión Azteca.

En 2018 participó en La casa de las flores.

Fue parte del elenco de la serie Soy tu fan.

En 2017 hizo Guerra de ídolos.

Fue parte de Sin rastro de ti.

Por Edgar Sánchez Sandoval

edgar.sanchez@elheraldodemexico.com

