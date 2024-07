Arturo Ripstein recuerda su legado

El director, productor y guionista mexicano Arturo Ripstein, fue homenajeado en el marco de la vigesimoséptima edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato a través de un recorrido por sus más de 58 años de trayectoria, "tuve la fortuna de nacer en una familia que se dedicaba al cine, tenía la oportunidad de poder ir a los Estudios Churubusco a aprender el oficio, no yendo a escuelas de cine, sino, viendo y aprendiendo, quería hacer películas, me da mucho júbilo después de tanto tiempo de haber iniciado".

El director, quien en su proceso de aprendizaje, retomó conocimientos de otros grandes cineastas como Chano Urueta y Luis Buñuel, habló acerca de los aspectos fílmicos que destacaron sus largometrajes, "yo concebí prácticamente toda mi carrera en blanco y negro porque es una belleza, genera una ausencia, en este caso del color, mi juguete de toda la vida siempre fue la cámara”.

Y agregó, “filmar en plano secuencia me daba la posibilidad de una ondulación fílmica a diferencia del cine con cortes, siempre me apoyé en los buenos equipos con los que he trabajado para que las cosas salieran lo mejor posible", indicó.

Respecto a su trabajo con grandes escritores literarios que realizaron guiones para sus películas mencionó, "la narrativa de sus guiones es muy exacta, aspectos que ni siquiera se filman, qué piensan los personajes, a qué huelen las habitaciones, estos guiones nos permiten a mí, al equipo técnico y al talento entender que todos estamos haciendo la misma película gracias a la precisión del guión”.

Arturo Ripstein, quien ha dirigido filmes como El lugar Sin Límites, La Viuda Negra o Recuerdos del Porvenir, también fue distinguido por el Festival Internacional de Cine de Guanajuato otorgándole el “Galardón de Plata de Más Cine”, con la que el encuentro cinematográfico distingue a la industria fílmica mexicana e internacional.

Como parte del homenaje hacia el destacado cineasta, también se realizó la presentación de “Decálogo Personal (de y sobre) Arturo Ripstein”, libro que reúne un conjunto de textos periodísticos referentes a los filmes que Ripstein se dio a la tarea de elegir como favoritos de entre su vasto conjunto de títulos.

Sobre el proceso de filmación con las actrices y actores que trabajaron con él expresó, “cuando terminaba los guiones, siempre nos sentábamos a hablar de qué trataría la película, cuando vamos a filmar, solo era cuestión de afinar detalles con los actores, durante las mesas de lectura de guión, surgen muchas preguntas, gran parte del trabajo con los actores, es escucharlos”.

Y añadió, “para mí, los papeles están pensados para ciertas actrices y actores desde la escritura del guión, por sus características físicas, formas de hablar, por ejemplo, los actores de comedia tienen mucha soltura, actuando en otros géneros esa cualidad puede ser beneficiosa si se sabe utilizar a favor del filme".

Acerca de algún futuro proyecto y su más reciente película el director aseguró, “hacer cine es un juego muy obsesivo, cuando haces una película se te queda en la cabeza dando vueltas y solamente te la puedes quitar de encima haciendo otra, para que la nueva se vuelva obsesión y mi obsesión ahorita sigue siendo El Diablo Entre las Piernas”.

También se anunció que al cineasta se le hará un homenaje en la Cineteca Nacional en la Ciudad de México este 2024 para celebrar su carrera.

SOBRE RIPSTEIN:

Su película La Viuda Negra fue filmada en San Miguel de Allende.

Su padre fue Alfredo Ripstein, influyente productor del cine de oro mexicano.

Su película El Castillo de la Pureza de 1973 está inspirada en el caso de crimen real La Casa de los Macetones.

El Coronel No Tiene Quien le Escriba es una adaptación de la novela de Gabriel García Márquez

LOS DATOS:

30 películas ha dirigido.

21 años tenía cuando estrenó su primer película Tiempo de Morir en 1966.

2019 estrenó su más reciente película El Diablo Entre las Piernas.

