Abren La Casa de los Famosos de nuevo

La Casa de los Famosos México abrirá nuevamente sus puertas para recibir a 14 celebridades que se aislarán del mundo exterior durante diez semanas, en las que todo lo que digan y hagan será observado.

Al momento se han develado las primeras doce figuras que habitarán esta singular casa: Mario Bezares, Briggitte Bozzo, Shanik Berman, Agustín Fernández, Arath de la Torre, Sabine Moussier, Luis Potro Caballero, Ricardo Peralta, Karime Pindter, Mariana Echeverría, Gala Montes y Sian Chiong.

Fotos: Guillermo O'Gam

La productora Rosa María Noguerón compartió, "es el mismo espacio que en la primera, pero está diseñada completamente diferente, le dimos la vuelta y pudimos meter un par de espacios más, como la fogata, es una propuesta nueva".

Sobre el casting dijo, "había muchos que querían entrar, pero siempre buscábamos a alguien divertido, con historias interesantes, el éxito del reality son los integrantes".

Fotos: Guillermo O'Gam

Y agregó, "es un experimento social, ellos tienen apoyo psicológico en caso de ser necesario, es un proyecto que te pone vulnerable en todos los sentidos".

Por su parte Galilea comentó, "amo hacer realities, los disfruto mucho, es una gran responsabilidad, hay un gran equipo detrás de nosotros, se lo que es estar en un reality participando y eso me ha llevado a entender a todos los que forman parte de este show, haber vivido esa experiencia me hace estar con ellos, llevarlos de la mano"

Los famosos que, aisladas totalmente, tendrán que convivir 24 horas al día, la estrecha convivencia y el reto de no ser expulsados, generará un ambiente lleno de tensión, donde las emociones más intensas y genuinas estarán a flor de piel.

Fotos: Guillermo O'Gam

DA VOZ A FANS

Cecilia Galliano regresa como conductora de las pregalas y postgalas de La casa de los famosos México para expresar y compartir el sentir de todo lo que los fans del reality quieren decir, sin filtro alguno, ya que esto se transmite en la plataforma de VIX+.

“A nosotros nos fue increíble. Yo me sorprendía mucho porque mis redes explotaban de que la gente conectaba mucho con el reality, y me pedían que defendiera a tal o cual participante, que hablará por ellos; a mí eso me fascina, porque sí los leo y soy yo la que atiende mis redes, por eso empecé a hacer los en vivo para atenderlos más rápido. Sé que eso se repetirá”, afirmó.

Fotos: Guillermo O'Gam

Galliano conduce estos programas junto a Mauricio Garza, con quien tiene una buena relación, pero siempre está pendiente de lo que dice, porque él es súper explosivo: “De golpe tengo que ser su mamá, su hermana o su compañera. Así son los en vivo, divertidos y espontáneos. Siempre estoy asustada porque no sé qué va a decir”.

La argentina se declara fan del proyecto, pero asegura que nunca entraría como participante, ya que es tan aprensiva con sus hijos, que no podría pasar mucho tiempo lejos y sin saber de ellos. Aunque reconoció que sí buscaría crear unión entre las mujeres, pero no por género sino por estrategia.

“A mí me gusta la unión y la familia, peleo mucho las injusticias y las defiendo, pero no sé si aguantaría encerrada, que me griten o maltraten”, afirmó.

Fotos: Guillermo O'Gam

Datos

10 semanas dura el concurso.

14 artistas entran a la casa.

Galilea Montijo repetirá como conductora del programa de televisión.

Todo lo que pase se podrá seguir a través de las estrellas, Canal 5 y ViX.

Además, tendrá transmisión con cámaras en vivo 24/7 sin censura.

La Casa de los Famosos México inicia el domingo 21 de julio a las 20:30.

Redacción

Escena@elheradodemexico.com

EEZ