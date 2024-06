“Profe Infiltrado”: Humor y labor social

La comedia es el mejor vehículo para transmitir un mensaje, la mejor herramienta para que la gente reflexione sobre su entorno, al menos así lo ven los actores Sebastián Zurita, Natalia Téllez y Alejandro Cuétara, quienes forman parte de la serie “Profe Infiltrado”, una historia que retrata algunos aspectos negativos del país, pero llenos de humor negro.

“La comedia siempre ha sido un elemento importante de la sociedad, porque siempre crítica algo, pero no se siente que te da una lección. Y en México estamos viviendo un tiempo bastante intenso y nuestra labor como intérpretes es contar historias que reflejen el entorno para que cada quien tome conciencia”, señaló Zurita.

La nueva serie de Vix + narra la historia de ‘Julián’ (Memo Villegas), un hombre enamorado del arte, pero que creció en un ambiente de violencia, robo y armas, y al ser lo único que conoce, no se puede safar, así que se pone a trabajar como chofer de uno de los fayuqueros más peligrosos del país, ‘Don Rafael’ (Cuétara), su vida parece funcionar así, pero de repente cae en las manos del Comandante Aurelio (Zurita), quien lo obligará a colaborar para atrapar al criminal.

“Pese a lo seria que suena la trama, es una serie llena de comedia. Eso es certero, porque el humor es positivo y muy necesario, es un bálsamo y la gente ya no quiere ver noticias, pero sí comedia, quieren llegar a casa y pasar un par de horas riendo, relajados, así que este tipo de programas se vuelven casi una labor social”, afirmó Cuetara.

‘Julián’ tendrá que hacerse pasar por maestro de deportes en la escuela donde estudia la hija de ‘Don Rafael’, para poder desenmascarar sus negocios sucios, ahí el protagonista convivirá con ‘Sofía’, la maestra de literatura.

Para Téllez, este género también es la mejor manera de conocerse como actriz, además de que la gente podrá identificar en cada uno de los personajes de este proyecto al amigo, vecino, tío o primo que tiene sueños increíbles, pero no sabe por dónde empezar.

“La comedia es una escuela y me recordó demasiadas cosas que había olvidado. Además, esta serie me dio la oportunidad de trabajar con Memo, quien hace un personaje completamente realista, no hay ningún momento en el que pienses que no existe en la vida real, y eso es divertido”, detalló.

RETO PERSONAL

Este nuevo proyecto saca de su zona de confort a Zurita, quien siempre ha hecho comedia, pero siempre desde el lado del galán o tierno, y ahora el ‘Comandante Aurelio’ es un papel totalmente alejado: “La idea era mostrar un cambio, no dejar el género, pero sí buscar otros matices que me llevaran a otro punto”.

Lo mismo pasó con Alejandro, quién por primera vez da vida a un personaje rudo, pero al mismo tiempo tierno y preocupado por la vida de su hija adolescente, a quien quiere complacer en todo.

La serie se estrena este jueves en la plataforma de Vix+.

El primer episodio estará disponible de manera gratuita.

Marimar Vega, Norma Angélica y Christian Uribe también participan.

Natalia recordó que las lecturas de los guiones estuvieron llenos de risas.

8 episodios tiene la serie.

30 créditos como actor tiene Zurita.

PAL