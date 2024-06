LUM: La nueva exposición inmersiva que ofrecen un viaje lumínico

Con el boom de las exposiciones inmersivas, la tecnología nos ha prometido una experiencia sin precedentes a la hora de ver arte, pero ¿puede la luz y una proyección envolvente de alta densidad acercar al espectador a su interior y llevarlo a un estado cercano al de la meditación y la reflexión? Los creadores de LUM creen que sí.

LUM, dicen, es más que una simple exposición, se acerca más a un viaje sensorial y artístico en el que se combina luz, música y tecnología. “Lo que hicimos fue tratar de traducir la meditación a una experiencia, ¿qué haces cuando te sientas a meditar?, te sientas, respiras y empiezan a suceder algunas cosas, eso que sucede en tu cabeza fueron inspiración para hacer esta gran meditación”, explica Josué Ibáñez, director creativo de la experiencia.



El viaje inmersivo sucede en una casa, oscurecida totalmente, de la colonia Narvarte (Pestalozzi 35), donde se han habilitado seis habitaciones como salas; aquí no hay narraciones en off ni imágenes figurativas sino diferentes fases animadas con luz y proyecciones que buscan llevar a quien observa a un paseo personal, ya sea mediante cortinas de luces en movimiento, haces de luz que juegan con la arquitectura o un gran clímax envolvente de geometrías, colores y música.



La experiencia dura unos 45 minutos, y aunque los creadores han elaborado proyectos similares a temas reconocibles como Chichen Itzá o Frida Kahlo, aquí la narrativa está definida por la intensidad de las luces, su propuesta espacial, la música del artista belga Before Tigers y el vigor con que se suceden las escenas. La luz, explica el productor ejecutivo Gilberto Castro, “también es un material que hoy, de alguna manera, aprendemos a moldear a nuestra intención y creo que entre más tengas una intención de qué quieres hacer con ese material, como un artista, puedes evocar más emociones, comunicar más cosas”.



Para el final del recorrido, los creadores han invitado al artista colombiano Mario Arroyabe a componer una pieza que ha titulado Eclipse. La idea, cuentan, es que el espacio donde se desarrolla LUM (denominado InSpace) continúe evolucionando y agregando experiencias artísticas: “Estamos evaluando cuál será el siguiente tema, pero todos tendrán una relación, quizás desde diferentes puntos de vista, tratando que dé un valor a la ciudad, que agregue valor cultural o artístico con este tipo de medios”, agrega Castro. Por lo pronto, la experiencia puede visitarse de martes a jueves de 13:00 a 21:00 horas y de viernes a domingo de 11:00 horas a 21:00 horas.

Foto: Diego Figueroa

ELEMENTOS

LUM es una iniciativa de Intus, firma que se dedica al desarrollo de experiencias inmersivas

La experiencia incluye un display volumétrico tridimensional conformado por miles de luces LED

En la sala Ether se replantea el concepto de luz láser poniéndolo en juego con el espacio y la perspectiva

Por Luis Carlos Sánchez

EEZ