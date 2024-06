Sergio Corona invita a su camerino

El actor Sergio Corona, quien también es comediante y bailarín, publicó recientemente un libro de recuerdos, anécdotas, fotografías y guiones donde participaban comediantes como Manuel Loco Valdés, y Nora Velázquez, Chabelita, titulado Te invito a mi camerino, sobre el proceso de recopilar sus historias comentó, “me encantó, me dio una satisfacción personal porque realicé algo de lo cual tenía interés, inquietud y deseo, de escribir un libro, porque mi vida tiene de todo”.

En el libro muestra gran parte de su trabajo como lo que hizo en el Teatro Río con Cuquita Martínez, “bailábamos la danza Apache, fue mi debut en teatro de revista”. El también comediante compartió que tardó dos años en juntar anécdotas, recuerdos y fotografías. “Tres o cuatro amigos me han hablado para decirme 'Sergio, compré tu libro lo estoy leyendo y siento que estoy platicando contigo', eso me dio mucho gusto”, expresó.

Nacido en Pachuca, Hidalgo el 7 de octubre de 1928, desde muy joven se interesó por el ballet clásico y comenzó a estudiar en la Academia de Bellas Artes a los 17 años. Su habilidad en el baile lo llevó a su primer trabajo en el desaparecido Teatro Río, junto a los bailarines Carlos Marín y Antonio de la Torre, en donde también compartió escenario con Cuquita Martínez.

El actor ha participado en películas y series logrando ser reconocido en la época del cine de Oro mexicano, así como en el medio del entretenimiento y la comedia, demostrando su calidad artística a lo largo de 76 años de trayectoria, actualmente, graba la teleserie mexicana Como dice el dicho.

De sus primeros trabajos recordó que fue en el recién derrumbado centro nocturno El Patio, “una ocasión me contrataron para ser maestro de ceremonias cuando vino Judy Garland, una gran actriz estadounidense, cantaba y bailaba muy bien”. Además lamentó que ya no exista, “¡qué lástima!, porque El Patio hace muchos años era el máximo sitio de espectáculos, las personas iban a cenar, a divertirse, a bailar con una orquesta, era el máximo lugar de prestigio, de lujo, de elegancia, me dio mucha pena. Hace no mucho vi que la marquesina ya estaba abandonada”, dijo melancólico.

Su trayectoria en la comedia inició con uno de los mayores éxitos de la televisión mexicana, Hogar dulce hogar, un proyecto basado en la estructura de los programas de comedia americanos que abordaba realidades sociales con humor sarcástico, donde compartió créditos con grandes actores como Luz María Aguilar, Manuel Flaco Ibáñez, César Bono, entre otros. El éxito del programa dio la oportunidad de abrir camino a programas de comedia como Mi secretaria, La Carabina de Ambrosio y Ensalada de Locos, entre otros.

Sobre la actual barra de comedia mexicana, Corona aseguró que no le agrada el concepto en el que se maneja. “He visto comediantes que solo dicen majaderías y vulgaridades, no me gusta, eso no me divierte. Uso la imaginación y el humor, pero sin vulgaridades y sin groserías directas, para que piensen. Los albures son juegos de palabras, es un arte”.

Actualmente, el actor de 95 años continúa activo en las grabaciones de la quinceava temporada de la teleserie Como dice el dicho, al aire desde 2011, que narra historias basadas en situaciones sociales y familiares que corresponden a refranes y dichos. Su personaje, Don Tomás, propietario de la cafetería El Dicho, atiende y plantea soluciones a clientes que enfrentan diferentes problemas.

“Como actor la responsabilidad que tengo es atender clientes, si de repente hay oportunidad de hacer una broma, la utilizo. He corrido con suerte de tener buena relación con los directores, además, siempre consulto cuando viene un parlamento, por si hay oportunidad de hacer una broma", detalló.

Además confirmó, "me gusta mucho el programa, porque tengo oportunidad de seguir en esto como actor, y ya estamos en el quinceavo año”. A lo largo de estos años, Sergio Corona ha dicho mil 622 dichos en el programa. El actor también compartió que le gustaría participar en una bioserie basada en su vida y trayectoria, “me gustaría, pero yo colaboraría con alguien que me conozca, así podría opinar acerca de algunas cosas”, finalizó.

