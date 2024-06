Emprendimiento, un mundo de mujeres

Desde el año 2017, casa 27 de junio se conmemora el Día de las micro, pequeñas y medianas empresas, el cual fue instaurado por la Asamblea General de las Naciones Unidad, un sector en el que las mujeres mexicanas han encontrado una oportunidad para generar sus propios recursos, tener libertad financiera y desarrollarse profesionalmente.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2023, realizada por el INEGI, en nuestro país, 24.8 por ciento de las mujeres forman parte de la población económicamente activa (PEA), de la que 25 por ciento cuenta con un emprendimiento, sin embargo, de esta cifra, el 80 por ciento de los emprendimientos se mantienen en la informalidad, esto debido a que, para las emprendedoras mexicanas, continúa siendo un reto el acceso a créditos o financiamiento ya que, de acuerdo con el INEGI, sólo 13 de cada 100 establecimientos MIPYMES fundados por mujeres, tienen acceso a un crédito o financiamiento.

Y es que, de acuerdo con la “Radiografía del Emprendimiento en México 2023. Edición Mujeres” realizada por la Asociación de Emprendedores de México (ASEM), sólo 21 por ciento de las empresas en México son fundadas por una sola mujer o por una sociedad únicamente de mujeres, mientras que 67 por ciento de las empresas tienen al menos a una mujer en el equipo fundador.

Sin embargo, a pesar de los retos a los que se siguen enfrentando el gremio emprendedor femenino en el país, han encontrado en este sector un lugar para crear redes de apoyo, tal como lo sustenta la “Radiografía del Emprendimiento en México 2023. Edición Mujeres”, ya que, de acuerdo con el estudio, en las empresas que tienen por lo menos una mujer entre sus fundadores, 45.5 por ciento de su personal es femenino.

Entre estas redes de apoyo entre emprendedoras, podemos encontrar agrupaciones como la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE), una comunidad de mujeres empresarias multidisciplinarias, que, en el capítulo de Ciudad de México, es presidida por Zaira Zepeda Huerta, CEO Fundadora de Local Trendy.

27 de junio, Día de las micro, pequeñas y medianas empresas.

41 de 49, la posición que ocupa mejor en el listado de mejores naciones para iniciar un negocio. (GEM)

45.9% de los emprendedores del país se encuentran en la CDMX. (Centro de Investigación StartupBlink)

24.8 millones de mexicanas forman parte de la población económicamente activa (ENOE, 2023).

25% de esta población cuenta con un emprendimiento (ENOE, 2023).

83% de las emprendedoras se desarrolla en la informalidad (ENOE, 2023).

ALICIA CHÁVEZ

@alice_contigo

Danos una breve descripción de tu emprendimiento y ¿en qué año lo fundaste?

Comencé con mi emprendimiento en marzo del 2019, fue una decisión por varios factores y una de las principales fue por la equidad de género. Trabajé por 15 años en empresas transnacionales y el tener una posición gerencial o directiva como mujer se complicó aún más cuando me convertí en mamá en 2018. Por lo que decidí implementar todo mi conocimiento para adquirirlo a lo largo de esos años adicional a la aplicación de buenas prácticas de empresas como Cargill de México, Grupo Posadas, Colgate Palmolive y General Motors al alcance de todas las empresas y personas físicas que buscarán mi asesoría como fiscalista.

Desde tu perspectiva ¿en qué punto se encuentra el emprendimiento femenino en México?

Nos encontramos en un punto muy importante ya que los emprendimientos femeninos han existido a largo de muchos años en la historia de México, pero sin oportunidad de un crecimiento formal ya que anteriormente las mujeres sólo lo podían hacer en su núcleo familiar o local en sus pocos espacios libres como madres o amas de casa. Hoy tenemos la gran oportunidad de incluso decidir a emprender después de una trayectoria laboral exitosa sin importar la edad aunado a que se ha perdido el miedo a la formalidad de los emprendimientos por medio de apoyarnos entre nosotras mismas y a la educación financiera y en mi caso muy particular que considero también importante, la educación fiscal que desafortunadamente siempre paraliza el crecimiento de los emprendimientos por miedo a las autoridades fiscales y desconocimiento de cómo optimizar el pago de impuestos.

¿Cuáles son los principales retos que tiene una emprendedora en México?

Miedo a crecer y que el siguiente paso sea la formalidad de su negocio. Créditos especiales para las mujeres en sus negocios Apoyos gubernamentales para potencializar los emprendimientos y no solo en el tema de recursos financieros sino el tema de acompañamiento profesional para hacer crecer los proyectos de las mujeres.

¿Qué consejo le darías a las mujeres que están comenzando a emprender o que están pensando en emprender?

Que no tenga miedo a emprender, que todas debemos hacerlo en algún punto de nuestras vidas y que no están solas, que busquen asociaciones, comunidades y especialistas que estamos dispuestas a ayudar desde nuestras especialidades para apoyarnos unas a otras. Hoy en día no es que sea más fácil pero sí se tiene mayor información a nuestro alcance y mayor sororidad entre las que ya hemos emprendido y que adicional a nuestra actividad económica pertenecemos a asociaciones o comisiones donde apoyamos en el camino del emprendimiento o empresarial. La clave del emprendimiento es la pasión de lo que haces día a día.

ANA PAULA DOMÍNGUEZ

@anapau.dominguez

Danos una breve descripción de tu emprendimiento y ¿en qué año lo fundaste?

Fundé el Instituto Mexicano de Yoga en el 2002 con el objetivo de promover la salud y el bienestar a través de la práctica de yoga. Desde entonces, hemos realizado 20 ediciones del Encuentro Nacional de Yoga y este año vamos por la no. 21.

También he realizado 10 ediciones de Mother´s Day, un foro para la reflexión sobre la crianza.

Desde tu perspectiva ¿en qué punto se encuentra el emprendimiento femenino en México?

Creo que vamos avanzando, las mujeres aunque no tengan necesidad de trabajar, queremos sentirnos útiles y aportar a la sociedad. Y las que sí tenemos la necesidad como en mi caso que soy 100% responsable de mi hijo, buscamos siempre la forma de lograrlo.

Aunque ya las mujeres representan el 36% de la dirección de empresas en sectores como el comercio, servicios y manufactura, aún enfrentamos desafíos significativos.

¿Cuáles son los principales retos que tiene una emprendedora en México?

Las emprendedoras mexicanas tenemos dificultades para acceder a financiamiento y enfrentamos todavía barreras culturales y sociales. incluyendo estereotipos de género. Sin embargo creo que los emprendimientos digitales son una gran oportunidad para nosotras, porque nos permiten ser productivas desde casa en está transición en la que aún vivimos.

¿Qué consejo le darías a las mujeres que están comenzando a emprender o que están pensando en emprender?

Por un lado es importante prepararnos constantemente. Hoy en día procrastinamos más que nunca en un entorno de sobre estimulación digital y fácilmente podemos caer en tirarnos a ver la televisión o pasar horas desplazándonos en las redes sociales y consumiendo contenido que no nos aporta.

Si realmente queremos hacer algo, existen infinidad de contenidos digitales, desde podcasts, videos, tutoriales y libros especializados para informarnos y cuando nos sea posible, tomar diplomados o cursos.

No dejarnos distraer porque hay mucha competencia o alguien más ya lo está haciendo, concentrarnos en cómo ofrecer valor y algo que, aunque ya esté en el mercado pueda generar más valor al consumidor por lo que nosotros aportamos.

No desistir a la primera. No importa si tienes un like o 100, la forma de sobrevivir es siendo persistentes. Ten agendas claras de trabajo y espacios libres para pensar en nuevas ideas. Y sigue adelante, un día lo logras, no desistas.

ARACELI MÁRQUEZ

@aramarquez_r

Danos una breve descripción de tu emprendimiento y ¿en qué año lo fundaste?

Fundada en el año de 1991. Somos una agencia de producción de eventos y marketing corporativo, creada gracias a la unión de varias personas con distintos enfoques, pero compartiendo una misma visión. Crear impacto mediante experiencias de alta calidad dejando huella

Desde tu perspectiva ¿en qué punto se encuentra el emprendimiento femenino en México?

Estamos en un momento de crecimiento muy importante. Cada vez más mujeres estamos contribuyendo de manera importante a la economía del nuestro país y del mundo.

¿Cuáles son los principales retos que tiene una emprendedora en México?

Las emprendedoras en México se enfrentan a diversos retos como la falta de acceso a financiamiento, la desigualdad de género, la combinación entre la vida laboral y personal, entre otros muchos más.

Sin embargo, creo que con el apoyo de las mismas mujeres, las emprendedoras están superando estos obstáculos y generando un impacto muy positivo en nuestra sociedad.

¿Qué consejo le darías a las mujeres emprendedoras?

Que nunca subestime el poder de creer en ella misma y en su proyecto. Que confíe en su pasión y en su intuición , y no tenga miedo de pedir ayuda.

BRENDA RUBIO

@brenda.rubio.t

Danos una breve descripción de tu emprendimiento y ¿en qué año lo fundaste?

GARAGE CLUSTER - Fundado en el 2016 (Co.Fundadora y CEO, con una trayectoria de más de 1 década en la industria de los eventos)

Empresa dedicada a ofrecer los mejores VENUES disruptivos, inspiracionales e innovadores para la creación de todo tipo de Eventos Empresariales, cuyo objetivo sea dispersar la educación colaborativa, generando experiencias 360°.

AMPLÍA LA MENTE - Fundado en el 2020 (Co. Fundadora y Live Host de AMPLIA LA MENTE) PODCAST creado desde el corazón para ayudar a expandir la consciencia, la mente, el cuerpo y el espíritu de nuestra comunidad, a través de entrevistas con expertos y eventos presenciales que los ayuden a honrar, conectar y valorarse a sí mismos, para lograr alcanzar cada una de sus metas. El objetivo es fomentar el desarrollo humano, la re-conexión femenina, la conexión espiritual, la creación de negocios, seres humanos conscientes, mujeres poderosas, etc.

Desde tu perspectiva ¿en qué punto se encuentra el emprendimiento femenino en México?

Sin dudarlo hemos avanzado, hoy en día más mujeres se atreven a crear sus propios negocios, a trabajar para ser libres financieramente y generar ecosistemas que apoyen e impacten en sus círculos cercanos.

Sin embargo, aún existen muchos temas que meter en la agenda y en los cuales trabajar para poder tener mejores oportunidades, mayor equidad, piso parejo, etc.

¿Cuáles son los principales retos que tiene una emprendedora en México?

La Política de Cuidados - Responsabilidades del hogar recaen en un 80% mas en la mujer que en los hombres y esto nos desenfoca y nos reduce nuestras horas laborales, afectando directamente el proceso de crecimiento de nuestro emprendimiento. Vamos desenfocadas!

En temas económicos, aunque ya se empieza a vislumbrarse un cambio, aún nos sigue impactando el acceso a Financiamientos - EXISTE MAYOR INFORMALIDAD EN LOS NEGOCIOS DE LAS MUJERES y esto limita el crecimiento de nuestras empresas.

Dentro de la idea y las creencias de tener que ser una SUPER-WOMAN que todo lo puede y todo lo resuelve, nos cuesta trabajo pedir ayuda y crear una red de apoyo que nos sostenga y soporte en nuestro proceso de crecimiento profesional

¿Qué consejo le darías a las mujeres que están comenzando a emprender o que están pensando en emprender?

Mantente informada y en constante aprendizaje

Genera tu red de apoyo

Súmate a la tecnología para sistematizar procesos

Se flexible, adaptable e innovadora

Se la mejor embajadora de tu marca

CECILIA VALDES

@cecimoorspa

Danos una breve descripción de tu emprendimiento y ¿en qué año lo fundaste?

Somos un de spa fundado hace 12 años, hecho por y para mujeres, contamos con nuestra propia línea de productos (moor spa) elaborada con ingredientes 100 % naturales

Algunos de los servicios que ofrecemos son: manicure, pedicure, masajes, faciales, Aparatología, tratamiento, Reductivos, depilación, rizado y tinte de pestañas todas las que trabajamos en Moor Spa Nails somos Cosme certificadas.

Nuestra misión: es que salgas mejor de como llegaste, ello incluye a nuestras huéspedes (así llamamos a nuestras clientas), colaboradoras, inversionistas, proveedores, franquiciadoras.

Nuestro eslogan es tener y ofrecer un ambiente relajado y divertido.

Actualmente contamos con 6 sucursales en Ciudad de México y una plataforma para servicio a domicilio.

Desde tu perspectiva ¿en qué punto se encuentra el emprendimiento femenino en México?

El emprendimiento femenino en México se encuentra en una etapa muy interesante, creo que hoy existen muchas más oportunidades para las mujeres de las que había hace 12 años: hay oportunidades para recibir inversión, para recibirme en teorías para tener Networking y también para poder generar negocios, exitosos y empleo a la mujer.

Actualmente, cuatro de cada 10 emprendimientos en México son fundados por mujeres, estoy convencida que esta cifra va a seguir creciendo y que es fundamental que sigamos siendo Puente y creando vínculos de apoyo entre mujeres y con la sociedad.

¿Cuáles son los principales retos que tiene una emprendedora en México?

Uno de los principales retos que enfrentamos las mujeres emprendedoras en México, es el creer en nosotras, cambiar el Mindset de sentir miedo o de creer que podemos menos que los hombres

Aún existe brecha por la igualdad y equidad de género. En cuanto oportunidades, esto poco a poco ha ido cambiando, sin embargo, creo que es algo que tenemos que seguir trabajando y sobre todo se va a poder mejorar si nos unimos entre mujeres

Otro reto es sabernos organizar como mujeres en nuestros diferentes roles: como emprendedoras, como madres, como esposas. Considero que es fundamental aprender a delegar, tener una red de apoyo y poner en práctica lo que yo le digo los 3 byes: bye a la culpa, bye al miedo y bye a la perfección

¿Qué consejo le darías a las mujeres que están comenzando a emprender o que están pensando en emprender?

Si tienes ganas de emprender, hazlo, recuerda que solamente tienes una vida y tú eres responsable de las decisiones que tomas o dejas de tomar.

Capacítate prepárate, recuerda que información es poder, y entre más preparación y conocimiento tienes, te vas a sentir más segura para iniciar tu emprendimiento, seguirlo e incluso también poderlo hacer crecer.

Rodéate de personas que te apoyen e impulsen hacer tu mejor versión, escucha consejos, sin embargo, escúchate primero a ti. Recuerda que la intuición rara vez se equivoca.

Emprende en algo en lo que tú realmente te veas y que te guste, recuerda que eso se te va a dar de manera más natural y vas a ser más buena porque te gusta y además cuando es algo que te apasiona en los momentos difíciles es más probable que no tires la toalla.

No pongas un negocio únicamente por hacer dinero, emprende para hacer diferencia en tu vida y en la de otros.

Busca que tu emprendimiento esté siempre alineado con tus valores y principios, y cuando vayas a contratar a alguien para tu equipo, es muy importante que compartas tu visión y tus valores y que ellos estén alineados contigo.

Se transparente con tu gente y empieza predicando con el ejemplo.

No necesitas tener superpoderes para emprender, lo más importante es que creas en ti y que pongas tu sello y esencia en tu negocio.

DANIELA YÁÑEZ Y RENATA

@daniela.yanezb

Danos una breve descripción de tu emprendimiento y ¿en qué año lo fundaste?

Soy Daniela Yáñez Balboa, empresaria de la Ciudad de México. Decidí emprender hace más de 10 años produciendo eventos sociales y en el 2018 desarrollé, junto con mi hermana gemela, una de las marcas más creativas en la industria deportiva: The Santa Run México; es una carrera deportiva donde más de 2,500 corredores participan vestidos de Santa Claus. Esta reconocida a nivel internacional y se realiza, de forma independiente, en más de 30 ciudades alrededor del mundo. Así mismo, en el 2022 fui nombrada Directora y productora de Le Dîner en Blanc México, otro evento reconocido internacionalmente y estoy muy orgullosa de haberlo logrado.

Desde tu perspectiva ¿en qué punto se encuentra el emprendimiento femenino en México?

Afortunadamente el porcentaje de emprendimiento femenino ha incrementado de forma significativa en los últimos años, no sólo en México sino a nivel mundial. No obstante, las mujeres se enfrentan a ciertas condiciones que, en algunos casos, no las permite continuar con su emprendimiento o las obliga quedarse dentro del mercado informal.

¿Cuáles son los principales retos que tiene una emprendedora en México?

Uno de los principales retos con los que nos enfrentamos las mujeres empresarias y emprendedores es la discriminación, independientemente del gran avance que se ha tenido en la equidad de género; Hoy en día no se nos ofrecen las mismas oportunidades, salarios y puestos.

¿Qué consejo le darías a las mujeres que están comenzando a emprender o que están pensando en emprender?

Emprender no es un camino fácil pero tampoco imposible. Definitivamente, es una de las mejores decisiones que he tomado. Mi consejo es creer en ti misma y trabajar cada día para lograr tus sueños. Y una vez que tengas tu empresa, capacitarse constantemente y rodearse de mujeres que inspiren es la clave. México necesita mujeres fuertes, unidas y sororas.

FABIOLA ORTIZ

@fabiolaortizgr

Danos una breve descripción de tu emprendimiento y ¿en qué año lo fundaste?

Socia fundadora de Mujeres Conectadas, junto a Elena Achar crearon la primera plataforma de oportunidades en el país la cual representa la apertura de las mujeres emprendedoras para incursionar en las cadenas de valor de México. Mediante el apoyo del gobierno y entidades financieras logran promover y ofertar sus productos o servicios en el mundo de los negocios. Ofrecen capacitaciones para conectarlas con compradores potenciales. Ante las dificultades a las que se enfrentan las emprendedoras para posicionarse en el mercado, crearon alianzas con entidades privadas y públicas para impulsar sus negocios. Las apostaron al “Tinder de los negocios” fundado en 2018.

Desde tu perspectiva ¿en qué punto se encuentra el emprendimiento femenino en México?

El emprendimiento femenino en México está experimentando un crecimiento significativo en los últimos años. A pesar de los desafíos que enfrentamos las emprendedoras, como acceso limitado a financiamiento, falta de redes de apoyo y desigualdad de género en el entorno empresarial, las mujeres han logrado establecer y hacer crecer sus negocios de manera exitosa.

En la actualidad, podemos observar un incremento en el número de emprendedoras en diversos sectores, desde tecnología hasta alimentación, moda, salud, entre otros. Este aumento se ha visto impulsado por iniciativas privadas, gubernamentales, organizaciones de apoyo al emprendimiento femenino y una mayor conciencia sobre la importancia de la equidad de género en el ámbito empresarial.

Sin embargo, aún existen barreras que limitan el pleno desarrollo del emprendimiento femenino en México. Es fundamental seguir promoviendo políticas y programas que fomenten la igualdad de oportunidades, y se fortalezcan.

¿Cuáles son los principales retos que tiene una emprendedora en México?

Enfrentamos a una serie de retos que pueden dificultar el desarrollo y crecimiento de nuestros negocios. Algunos de los principales retos son:

Acceso a financiamiento: Las emprendedoras suelen tener dificultades para acceder a préstamos y capital de inversión necesario para iniciar o expandir sus negocios, debido a barreras como la falta de historial crediticio, garantías requeridas y prejuicios de género por parte de instituciones financieras. Falta de redes de apoyo: Las mujeres emprendedoras a menudo carecen de redes de apoyo sólidas que les brinden asesoramiento, mentoría y conexiones que son fundamentales para el éxito empresarial. Conciliación trabajo-familia: Muchas emprendedoras enfrentan el desafío de equilibrar sus responsabilidades familiares con las demandas de gestionar un negocio, lo que puede limitar su disponibilidad de tiempo y recursos para dedicarse por completo a su emprendimiento.

¿Qué consejo le darías a las mujeres que están comenzando a emprender o que están pensando en emprender?

¡Mi mayor consejo sería que creas en ti, confíes en ti y nunca dejes de hacerlo! Una vez con este mantra es muy importante: Capacitarse: Busca oportunidades de formación y capacitación en emprendimiento, gestión empresarial, finanzas y marketing para adquirir las habilidades necesarias para administrar con éxito tu negocio.

Tener una red de apoyo: Establece conexiones con otras emprendedoras, mentoras, profesionales del sector y organizaciones que puedan brindarte orientación, apoyo y oportunidades de networking.

Trabaja en tu plan de negocio: Dedica tiempo a elaborar un plan de negocio detallado que defina claramente tu modelo de negocio, mercado objetivo, estrategias de marketing, estructura financiera y metas a corto y largo plazo.

Busca financiamiento de manera estratégica: Investiga y evalúa diferentes fuentes de financiamiento disponibles, como créditos bancarios, inversores ángel, etc.

FERNANDA PALMA

@ferypalma

Danos una breve descripción de tu emprendimiento y ¿en qué año lo fundaste?

Tengo dos emprendimientos: Tipis Palma en donde me dedico a fabricar casitas teepee para niños, todo hecho a mano y en México fundada en el 2017 y Palma´s Pocket en donde fabrico maletines para botellas de vino, bolsos de diseño y todo lo afín a la marroquinería, honrando e intentado preservar los procesos tradicionales y a mano, esta la fundé en 2021.

Desde tu perspectiva ¿en qué punto se encuentra el emprendimiento femenino en México?

Definitivamente el emprendimiento femenino se encuentra en punto destacado y en voga. Desde mi perspectiva, el crecimiento acelerado de los emprendimientos liderados por mujeres es notable. Sin embargo, desafortunadamente, no existen muchos registros formales de este fenómeno, ya que, aunque somos quienes más emprendemos, a menudo lo hacemos de manera informal. En mi círculo, el 90% son mujeres empresarias o emprendedoras, lo cual es un testimonio del impacto y la relevancia de nuestras contribuciones en el ámbito empresarial.

Las redes sociales y plataformas digitales han sido clave en este crecimiento, permitiendo que, por ejemplo, una madre pueda emprender desde su hogar gracias a la tecnología. Esta accesibilidad ha democratizado el emprendimiento, ofreciendo nuevas oportunidades y amplificando la voz y el alcance de las mujeres emprendedoras.

Aunado a esto el emprendimiento femenino tiene la oportunidad e incluso me atrevería a mencionar que tenemos la responsabilidad de crear entornos en donde todos podamos aportar, crear empleos que contribuyan en el entretejido social, y no únicamente pensar en ¿Cuánto puede facturar mi empresa? Sino en ¿Cuánto y cómo puede contribuir mi empresa a la sociedad?. Como mujeres somos más sensibles a estos temas, por lo que la oportunidad de creación de estos entornos es mayor.

¿Cuáles son los principales retos que tiene una emprendedora en México?

El principal reto que considero es la falta de apoyo y conocimiento para formalizar el emprendimiento, hablo desde la perspectiva fiscal, hasta los programas de apoyo. Los trámites del registro ante la Secretaría de Administración Tributaria para formalizar un negocio resultan ser burocráticos y extensos, lo cual hace que la mayoría de los emprendedores no continúen el proceso de darse de alta y continúen en la informalidad. Ya que al comenzar a emprender es casi evidente que no se cuentan con los recursos económicos suficientes para contratar a un contador o experto, prácticamente la emprendedora al inicio es la “todóloga” para poder maximizar sus recursos disponibles. De aquí que surja también el reto económico, porque aunque ya existen programas de apoyo monetario a los emprendedores, lo trámites tienen el mismo principio antes mencionado, resulta ser tan tedioso que la emprendedora termina abandonando el proceso volviendo a donde comenzó: Sin apoyo económico lo que impide el crecimiento del emprendimiento.

En conclusión, las políticas públicas no lo ponen nada fácil.

En mi caso no ha sucedido, pero he escuchado en diversas ocasiones que simplemente no pudieron cerrar las negociaciones por el hecho de ser mujeres, y siguiendo con la cuestión de género, de forma tradicional (y tal vez inconsciente) en la sociedad mexicana las responsabilidades domésticas y el cuidado de los hijos recae en las mujeres, lo cual impide un equilibrio entre el ser profesional/empresaria/emprendedora y el ser mamá/esposa/ama de casa (o todas las anteriores).

¿Qué consejo le darías a las mujeres que están comenzando a emprender o que están pensando en emprender?

Mi primer consejo y el más importante es que paren de “pensar en emprender” y pasen a la acción, pueden tener muchas ideas e intenciones, pero si no ponen manos a la obra, se quedará sólo en eso, en una idea no materializada. No le tengan miedo al fracaso, porque ese miedo las puede llevar a la inacción, hagan ya el “Dia 1 de mi emprendimiento” y no se queden en el “Algún dia tendré un emprendimiento”. Háganlo con los recursos que tengan disponibles en el momento, hagan lo que puedan con lo que tengan disponible en el momento, al final es algo que el ser humano ha hecho siempre, hacer crecer los recursos disponibles. Por otro lado soy fiel creyente de que el camino no está hecho, lo haces tu al avanzar, y estoy segura que cuando comiencen, saldrá el tiempo, dinero y soluciones para seguir cumpliendo con las responsabilidades, ya sea como hija, madre, esposa, jefa de familia.

Adicional a esto considero de suma importancia que emprendan algo que les guste, les apasione y además sean buenas haciéndolo, así cualquier piedra que se encuentren en el camino serán capaces de usarla como escalón en donde se podrán impulsar y no como una barrera; no es lo mismo emprender en lo que amas que emprender en el negocio que sólo emprendiste porque ese producto es muy vendible. Cuando emprendes en tu pasión, la energía se nota, el dinero llega, tu amor por el negocio se refleja de muchas formas, y eso ya te hará exitosa.

GIORGIANA MARTÍNEZGARNELO Y CALVO

@giorgianamartinezgarnelo

Directora General del Global Youth Leadership Forum, España

Danos una breve descripción de tu emprendimiento y ¿en qué año lo fundaste?.

El Global Youth Leadership Forum (GYLF), nace en el año 2016 y surge con la voluntad de convertirse en el principal foro global de diálogo inter-generacional, en el que líderes jóvenes, menores de 40 años, con importantes responsabilidades en sus países, debatan con figuras globales sobre los principales retos que afrontará la Comunidad Internacional en los próximos años.

El fomento de la educación y el diálogo forman parte del ADN de este foro, que pretende ser mucho más que un espacio que une el talento con la oportunidad, sino que procura generar nuevas ideas en los líderes jóvenes que asisten de todas partes del mundo, para que éstas sean susceptibles de convertirse en emprendimientos, empresas e incluso, en políticas públicas que favorezcan la vida de todos y cada uno de sus ciudadanos.

Gracias a la participación de Gobiernos, Empresas multinacionales, Organismos Internacionales, Universidades y liderazgos de diferentes instituciones del ámbito público y privado, a lo largo de estos nueve años el GYLF se ha consolidado como un foro global intergeneracional de referencia internacional.

Desde tu perspectiva ¿en qué punto se encuentra el emprendimiento femenino en México?

Considero relevante plantear dos cuestiones fundamentales claramente diferenciadas, pero interconectadas: la nacional y la internacional. En el ámbito nacional, al carecer de una Ley Federal del Emprendimiento, existe una clara desprotección hacia las mujeres que tratan de crear su propio negocio. La seguridad jurídica a la hora de emprender es definitoria, pues se presentan dificultades administrativas incluso en el registro de una marca (tiempo y forma). La barrera más crítica es la obtención de la financiación, los créditos son escasos e inasequibles y ante la falta de una cultura del emprendimiento que cuente con calidad e innovación, la informalidad se vuelve cotidiana.

A nivel internacional, el Banco Mundial hace referencia a que México debe fortalecer programas dirigidos a empresas para mejorar la formalización del empleo y el emprendimiento. Las barreras a las que se enfrentan las PyMEs son cruciales y dificultan su inserción en el mercado de otros países, tales como las arancelarias y las normas impuestas a cada producto para su comercialización.

El efecto nacional también se traslada al ámbito internacional, la falta de un marco regulatorio e instituciones sólidas en esta materia, ubican a México en el ranking número 60 del Doing Business del Banco Mundial, un puesto significativo que se fundamenta en mantener un sistema financiero sólido, estable y que brinde seguridad jurídica para la IED.

¿Cuáles son los principales retos que tiene una emprendedora en México?

México es un país extraordinario que brinda grandes oportunidades, pero ser mujer y emprendedora también significa desarrollar altas cualidades y capacidades, fundamentalmente competencias técnicas, compromiso social y capacidad de diálogo para liderar.

Además del sesgo de género al que nos enfrentamos, también se requiere amplitud de miras en temas como inversión, servicios digitales, formación y capacitación.

Así mismo, las políticas de conciliación destacan como otro de los grandes retos para hacer que la vida laboral y familiar puedan convivir y obtengamos el mayor éxito posible como sociedad. Las barreras lingüísticas son otro de los grandes desafíos a los que nos enfrentamos cuando nuestro proyecto mira fuera de nuestras fronteras.

Finalmente, pero no menos importante, en la pregunta anterior hice referencia a leyes y programas. Debemos destacar la necesidad de políticas públicas que garanticen una mayor protección, inversión y respaldo a proyectos con liderazgo femenino que contribuyan al desarrollo, bienestar y prosperidad de nuestras familias, comunidades y entornos.

¿Qué consejo le darías a las mujeres que están comenzando a emprender o que están pensando en emprender?

Lo primero que les diría es que encuentren su pasión. Emprender es un reto, y como tal, será un camino largo y repleto de obstáculos. Los resultados no serán inmediatos y requerirán de mucho trabajo, esfuerzo y dedicación por su parte, así como de sus equipos y familias.

Es vital realizar un estudio de mercado lo más completo posible, con distintos escenarios, que incluyan la inversión que se requiere y que les permita vislumbrar el alcance del proyecto (temporal o permanente), para que puedan desarrollar las acciones necesarias y consigan ese impacto deseado sobre su vida y entorno.

También les recomendaría que revisaran todas las normas que nuestro país requiere, particularmente en el sector que desean emprender. Una asesoría adecuada y a tiempo, puede ahorrarnos años de sufrimiento derivado de cuestiones administrativas.

ISIS CARUS

@finanzascolorderosa

Danos una breve descripción de tu emprendimiento y ¿en qué año lo fundaste?

Finanzas Color de Rosa surge en 2019, con la intención de ser un espacio en el que a través de programas de educación financiera, talleres y conferencias de valor para empresas, enseña a las personas y a emprendedores a administrar su dinero, para que tomen mejores decisiones, que les permitan materializar todas sus metas financieras.

Su finalidad es contribuir a que los colaboradores de las empresas y las personas en general, tomen el control de su dinero y que al momento de hacerlo tengan las bases necesarias para realizarlo de la mejor manera posible, para que de esta forma logren tener finanzas sanas y que les permitan vivir una vida libre de estrés financiero.

Desde tu perspectiva ¿en qué punto se encuentra el emprendimiento femenino en México?

Se encuentra en un momento crucial, cada vez existimos más mujeres emprendedoras en diferentes sectores, incluso en sectores que antes estaban dominados por hombres, como es mi caso en las finanzas, por ello es importante, tomar este hito histórico y que, entre el gobierno, las cámaras y la sociedad de empresarios en general, formemos las bases para impulsar el emprendimiento femenino, con una visión de crecimiento a largo plazo y de generación de nuevos empleos para nuestro país.

¿Cuáles son los principales retos que tiene una emprendedora en México?

Considero que los principales retos a los que nos enfrentamos es la falta de acceso al financiamiento, el salto de pasar de ser emprendedora a empresaria ya que ocasiones no sabemos cómo hacerlo y por último, otro de los retos, tiene que ver con la profesionalización de nuestros negocios a través de la innovación y la tecnología para poder hacer crecer nuestros emprendimientos y que estos sean competitivos.

De igual forma otro de los retos de los que no se habla, pero que está presente, es que emprender siendo mujer, tiene una doble complejidad, ya que como jefa de empresa no solo estarás a cargo de tu negocio y de tu equipo, sino que, si eres madre o vives en pareja, en ocasiones sigues teniendo la completa responsabilidad familiar y sin una remuneración.

¿Qué consejo le darías a las mujeres que están comenzando a emprender o que están pensando en emprender?

Que se animen, que México necesita cada vez más mujeres al frente de sus propias empresas, para tener representatividad, pero sobre todo porque las mujeres emprendemos siempre desde la consciencia y la contribución, y estoy segura que mientras haya más mujeres empresarias habrás más negocios con responsabilidad social.

Emprender conlleva sus retos, por ello les sugiero, que aterricen sus ideas, su modelo de negocio, pero no solo eso, también sus números, emprender estando preparados financieramente hace el camino mucho más sencillo y así se evita algo que mata a los emprendimientos en sus primeros años de vida que es el tema financiero.

