Nuevo aire para la revista más longeva

La Revista de la Universidad de México “no se verá igual”, dice Jorge Comensal (CDMX, 1987), quien ha llegado para sustituir en la dirección de la publicación a la escritora Guadalupe Nettel. Cambios en el diseño de los materiales incluidos, una sección para confrontar ideas y la conformación de un comité editorial que “contribuya con propuestas concretas”, son algunos de los planteamientos que Comensal tiene para la revista cultural más longeva del país, tan sólo a un lustro de cumplir 100 años.



Para ver los ajustes del nuevo director, sin embargo, los lectores deberán esperar: “toca pensar y hacer pruebas de lectura y de diseño editorial en función de esa identidad; esos cambios los contendrá hasta el último mes del año”, señala. Antes, ya ha tenido oportunidad de echar mano al número de julio, que estará dedicado a los Juegos Olímpicos en el contexto de París 2024, y después vendrán más números de transición.



Para Comensal no es nueva la intervención en la publicación universitaria, antes ya trabajó en la mesa de redacción y fue un asiduo colaborador en la anterior dirección. Nettel dirigió la revista de marzo de 2017 a mayo de 2024, cuando argumentó que dejaba el cargo para cumplir una residencia en la Universidad de Columbia; a la par, surgieron una serie de “acusaciones anónimas” en redes sociales donde se le acusó de acoso laboral.



Comensal dice que él trabaja “sin ningún tipo de inquietud, de irregularidad; de lo que yo me enteré también en los medios, no tengo más noticia porque en la revista ahora mismo se trabaja plenamente bien”. Tampoco, afirma, existen denuncias y no cree necesario solicitar una investigación sobre la gestión de Nettel: “Las instancias de la Universidad existen para todo tipo de investigaciones que puedan corresponder. Mi compromiso con la revista es trabajar muy bien con el equipo que hay, apostar por el futuro, por la tradición y responder por mi trabajo”.



Además, considera una coincidencia que la antigua directora trabajara, como colaboradores asiduos, con al menos 28 autores de la agencia que la representa (Indent Literary Agency). “Yo no creo que haya que especular sobre cómo se formó el índice de los números anteriores; en la época en que yo trabajé ahí, se formaba realmente a partir de buscar cuáles eran las voces que pudieran aportar algo muy específico, enriquecedor”.



Aún así, dice que trabaja con el equipo editorial en un diseño de “los mejores mecanismos de participación abiertos”, donde además de un correo electrónico al que se pueden hacer llegar propuestas, se puedan sumar formularios específicos, en la página de internet, para ofrecer colaboraciones.



De cualquier manera, Comensal ha llegado a un paraíso editorial con el que soñaría cualquier autor o editor: en 2018, hacer la revista costaba a la UNAM 8 millones 654 mil pesos anuales. Los costos no han variado mucho desde entonces, cada mes se hace un tiraje de 4 mil ejemplares y cada uno de ellos (dependiendo de los colaboradores, pago de derechos o diseño) cuesta entre 120 y 130 pesos. “Está muy subvencionada por la UNAM, porque el propósito del precio simbólico que tiene pues obviamente no es ningún tipo de lucro, sino que ayude a compensar los gastos de la revista”.

ELEMENTOS

La Revista de la Universidad fue fundada en 1930 por Julio Jiménez Rueda.

Por su dirección han pasado Jaime García Terrés, Luis Villoro y Leopoldo Zea.

Guadalupe Nettel dirigió la revista siete años y en ese lapso escribieron mil 849 autores.

Por Luis Carlos Sánchez

EEZ