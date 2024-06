Eunice Rendón presenta el programa “Knockout: no tires la toalla” en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el marco del debate de Alto Nivel sobre Prevención del Crimen y Desarrollo Sustentable a través del Deporte.

En contexto del debate de Alto Nivel sobre Prevención del Crimen y Desarrollo Sustentable a través del Deporte, realizado en el seno de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York, este miércoles 5 de junio la Dra. Eunice Rendón participó en su carácter de directora de Red VIRAL, para presentar el modelo de reinserción social y prevención terciaria mediante la práctica del boxeo y la atención integral de las emociones, que de la mano del Consejo Mundial de Boxeo (WBC), la Fundación para la Reconciliación y el gobierno del Estado de México, Morelos y otras entidades, han implementado en los últimos 9 años.

Eunice Rendón presenta el programa “Knockout: no tires la toalla” Foto: ONU

Sigue leyendo:

Humanos son el mismo "peligro" para el planeta que el meteorito que mató a los dinosaurios: ONU

CDMX está "ardiendo", advierte la ONU; piden medidas ante efectos del calor

Sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York

El Presidente de la Asamblea General de la ONU, así como representantes de los estados miembros, subrayaron la importancia y utilidad del deporte en las políticas de prevención del delito y la reinserción social, siendo una herramienta de construcción de paz y desarrollo sustentable. A partir de la Declaración de Kioto, se reconoce explícitamente la necesidad de contar con políticas basadas en evidencia y que consideren las causas profundas y estructurales del delito para atenderlas de manera integral y lograr acciones y estrategias de largo plazo, con trajes a la medida para las necesidades de cada país y territorio. Asimismo, los participantes recalcaron la importancia de contar con alianzas entre sociedad civil, sector privado y gobiernos en esta tarea para construir un mundo más pacífico y resiliente.

La Dra. Rendón presentó ante los estados presentes el programa de Knockout: no tires la toalla, como un ejemplo de buena práctica, subrayando la coordinación, voluntad política y el trabajo en conjunto con las autoridades en México, en especial con el Secretario de Seguridad del Estado de México, Andrés Andrade, y la gobernadora Delfina Gómez. Asimismo, presentó los resultados derivados de las evaluaciones de impacto que se han realizado durante todos los años de implementación del programa. Como principales resultados, mencionó la reducción de las adicciones en el 90% de los participantes y la mejora de las relaciones interpersonales y familiares en el 100% de los participantes. Además, la reducción del estrés, ansiedad, depresión y sentimientos negativos. Igualmente, compartió testimonios y casos de éxito de algunos participantes que han salido de prisión, se han certificado como entrenadores profesionales gracias a las becas brindadas por el WBC, y ahora trabajan como entrenadores en distintas partes del territorio mexicano. Por último, señaló que el seguimiento post-penitenciario ha sido clave en el éxito de este programa.

La Dra. Rendón presentó el programa como un ejemplo de buena práctica, subrayando la coordinación, voluntad política y el trabajo en conjunto con las autoridades en México Foto: ONU

La experta subrayó que el papel que cumple la práctica del deporte para la prevención de la violencia y la delincuencia, así como el desarrollo sustentable, aumenta cuando se implementa de manera integral con otros componentes psicológicos y emocionales. Insistió en que debemos transitar de un modelo penitenciario que se enfoca en el castigo, a uno que ponga el acento en la reinserción integral. Hoy uno de cada cuatro ex privados de la libertad en México reincide. Señaló: “el castigo no reinserta a nadie, por el contrario, fortalece sentimientos negativos como la ira y la venganza”.

Los retos son mayores en un país donde la primera causa de muerte en personas de 15 a 44 años es el homicidio. Sobre todo, en zonas de alta presencia de factores de riesgo, donde la niñez y las juventudes tienen altas expectativas y pocos medios para cumplirlas, pues carecen de acceso a derechos y servicios esenciales para lograr un desarrollo humano adecuado, viven en lugares con fácil acceso a armas y drogas, presencia de pandillas y grupúsculos, y un ambiente en el que existen normas morales que legitiman las conductas delictivas. En ese sentido, Eunice Rendón urgió a los distintos gobiernos que enfrentan situaciones similares a trabajar de manera seria y con recursos en políticas que atiendan las causas de la violencia con cercanía y desde el territorio.

De acuerdo con la experta, el box es un deporte popular, comunitario, de barrio, con el que muchos de los usuarios de los programas que implementan en prisiones se identifican y emocionan. Urge quitarle manos al crimen. Lograrlo no es tarea fácil: supone la creación de políticas focalizadas y oportunidades sociales, educativas y profesionales específicas dirigidas a la juventud más vulnerable, considerando sus contextos, y la exclusión y el estigma que a menudo enfrentan. Se trata de generar alternativas y factores de protección en los lugares que más lo requieren, entendiendo que la falta de oportunidades es estructural, no coyuntural. De ahí el valor agregado de “Knockout: no tires la toalla”, programa reconocido el en diferentes espacios a nivel nacional e internacional, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Foro de la Paz de París, Chabajel-Sociedades de Paz y recientemente en esta oportunidad la Asamblea General de las Naciones Unidas.