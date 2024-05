El amor de David Lachapelle llega a México

La fe, la tristeza, la alegría, el dolor, la pérdida y las múltiples manifestaciones del amor dieron origen a la exposición David LaChapelle: AMOR, una exhibición “que más que ser retrospectiva”, de acuerdo con Ingrid Barajas y Abel González -productores de la muestra- representa un ir y venir de 360 grados por la trayectoria del artista pop.

En entrevista, Barajas explicó que AMOR, que abre el 11 de mayo en el Palacio de Minería y permanece hasta el 13 de julio, nació de un viaje que el fotógrafo estadounidense realizó a Santiago, en Chile, a finales de 2022, momento en que después de visitar una iglesia quedó cautivado.

“Creo que la exposición sucede en momento muy pertinente: en medio de guerras, discriminación, migración y violencia lo que hace falta es más amor. David es una persona sumamente amorosa y espiritual, por lo que creo que de alguna manera esto representa un regreso a todo lo que lo inspira y al origen de su creación”, dijo Barajas.

Además, bajo la premisa de que “el arte es para todos”, la exhibición representa un viaje de historias desde el punto de vista único del artista, quien emplea una variedad de escenarios para evocar los sentimientos que lo llevan a capturar el mundo a través de su mirada.

Abel González indicó que la muestra explora cuatro décadas de trayectoria de David LaChapelle, por lo que es posible encontrar fotografías de sus inicios en los años 90 en Nueva York hasta su obra más actual, en la que explora temas como el milagro y la fe.

“La exhibición incluye el Vía Crucis, una serie que realizó en 2023 y que da vida a una antigua tradición espiritual y Spree, creada entre 2019 y 2020, inspirada en relatos de la Expedición Transantártica de Shakelton, un crucero colosal que está congelado en el tiempo”, contó González.

Doja Cat: Gone With the Wind, Los Ángeles, 2021. © David LaChapelle

Además, los productores explicaron que “AMOR ofrece una visión integral de la evolución artística del fotógrafo estadounidense y su impacto en la cultura contemporánea a través de obras creadas en diversos medios y formatos que abarcan ocho salas del Palacio de Minería.

Para LaChapelle, explicaron, “se trata de una exhibición que abarca todas las décadas de su trabajo, su pasado, presente y todas las cosas en las que está trabajando, de modo que el espectador quedará inmerso en todos los mundos del artista”.

David LaChapelle inició su carrera a los 17 años cuando se mudó a la ciudad de Nueva York, posterior a su primer exposición fotográfica en la Galería 303 comenzó a tomar fotografías para la revista Interview de Andy Warhol, y, ante su dominio del color, composición y narrativas comenzó a expandir el género de la fotografía a cuadros escénicos, retratos y naturalezas muertas. A lo largo de su carrera ha fotografiado a algunas figuras emblema del cine, la música, el arte, la política y los deportes como David Beckham, David Bowie, Dua Lipa, Elizabeth Taylor, Elton John, Eminem, Hillary Clinton, Jeff Koons, Madonna, Muhammed Ali, Serena Williams, entre otros.

ELEMENTOS

También se van a exhibir obras nuevas basadas en las pinturas hawaianas de Georgia O’Keeffe, así como una galería especial dedicada a los primeros archivos de LaChapelle.

Más de cuatro décadas de carrera tiene.

Trabajó con el artista estadounidense Andy Warhol.

82 de las obras no habían sido presentadas en la Ciudad de México.

2023 Recibe el Premio a la Trayectoria Lorenzo il Magnifico, en la XIV Bienal de Florencia, en Italia.

2009 expuso Delirios de la razón // Delirium of reason en el Antiguo Colegio de San Ildefonso.

2017 expuso Lost & Found, en el Museo Cabañas de Guadalajara.

Por Azaneth Cruz

