Mejoredu se apunta a prueba PISA

Los integrantes de la Junta Directiva de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) afirmaron que están abiertos a ser los responsables de realizar la siguiente edición de la prueba de PISA en niños de 15 años, esto tras la incógnita de si México se queda o no dentro de dicha prueba, informó Florentino Castro López, comisionado de Mejoredu.

En entrevista con El Heraldo de México, detalló que es el gobierno el responsable de asignar dicha tarea, sin embargo, resaltó que la institución cuenta con las capacidades y la experiencia para poder realizarla, aunado a ello, indicó que si el gobierno se decidiera por el Ceneval, no tendrían algún problema, pues en la prueba pasada hicieron un gran trabajo.

“Si el gobierno decidiera porque Mejoredu haga la prueba de PISA, Mejoredu tiene la experiencia, tiene los expertos para hacerla, y si no fuera así, el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) me parece que hizo un gran trabajo, o sea que no quede por falta de organismos de México hacer la prueba, lo puede hacer tanto como Mejoredu como Ceneval”, afirmó.

Por su parte, el comisionado, Óscar del Río explicó que fue en 2019, con la desintegración del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la creación de Mejoredu, cuando el gobierno federal le quitó la facultad a la institución para realizar la prueba.

“Al extinguir al instituto y al crearse la comisión, perdimos nosotros la facultad de poder realizar PISA y con ese cambio también pediremos recursos financieros y personales que nos imposibilitaron seguir realizando la prueba”, manifestó.

Finalmente, el comisionado insistió en la importancia de llevar a cabo la prueba de PISA para el año 2025, pues esta podrá reflejar los avances que tuvieron los estudiantes luego de la pandemia.

“Es importante la aplicación de la prueba para el siguiente año porque estoy seguro de que vamos a ver que la caída del aprendizaje ya paró y que ya se pueden ver los primeros esbozos de mejoría”, manifestó.

Por Fernanda García

EEZ