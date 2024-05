En Guerrero se refuerza la transparencia, la política anticorrupción y cero impunidad

Para fortalecer los procesos de transparencia y garantizar los resultados de la política anticorrupción y cero impunidad en Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda realizó una visita a la Auditoría Superior del Estado para dar seguimiento al proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2022 y 2023.

La mandataria estatal señaló que su compromiso es muy claro: "Este gobierno no tolera la corrupción ni la impunidad, trátese de quien se trate. Ese es un mensaje que he dado desde el inicio y será así hasta el final; no se tolera el uso indebido de los recursos que son del pueblo."

Sigue leyendo:

Guerrero implementa tecnología de punta en C4 para fortalecer seguridad de la población de Chilpancingo

Celebra Evelyn Salgado Pineda aprobación de reformas y adiciones en favor de las mujeres, personas con discapacidad y la Comunidad LGTB+

"La auditoría representa uno de los avances más importantes"

En su recorrido por las diversas áreas que conforman el órgano fiscalizador del estado, Salgado Pineda reconoció el trabajo del personal comprometido con el ejercicio de la transparencia en la rendición de cuentas.

Al reunirse con las y los trabajadores de la Auditoría Superior del Estado, la gobernadora puntualizó que esta institución es fundamental para la rendición de cuentas, la cultura de la legalidad y la transparencia en Guerrero.

"La auditoría representa uno de los avances más importantes que tenemos en materia de democracia. Podemos decir que es una de las instituciones indispensables para hacer valer la máxima de que los recursos públicos son del pueblo y son sagrados; por eso, cada peso del presupuesto debe ser orientado en beneficio de la gente", señaló.

Dijo que el Poder Ejecutivo ha construido una relación de coordinación institucional y respeto a la autonomía de la Auditoría Superior del Estado, en el ejercicio de una política pública anticorrupción y cero impunidad en el manejo de los recursos públicos.

"Refrendamos nuestro compromiso de trabajar conjuntamente"

La mandataria se comprometió a seguir fortaleciendo la labor tan importante de la Auditoría Superior del Estado, bajo los principios de respeto, ética e institucionalidad.

El Auditor Superior del Estado, Marcos César París Peralta, entregó a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda el acuse de recepción de la Cuenta Pública 2023 y el estatus del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2022.

Puntualizó que el desarrollo del trabajo de la institución es eficientar la oportuna y debida rendición de cuentas, la transparencia, así como coadyuvar con el sistema anticorrupción.

"Refrendamos nuestro compromiso de trabajar conjuntamente con usted para el bienestar y servicio de nuestro estado de Guerrero", expresó París Peralta a la mandataria estatal.

srgc