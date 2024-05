"Las elecciones en Zacatecas están en riesgo por la violencia", asegura Rubén Moreira

Rubén Moreira Valdez, coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, destacó la presentación del mapa de riesgo electoral 2024 por parte de la alianza PRI, PAN y PRD, donde se reporta que alrededor del 30 por ciento de las secciones y casillas del país están en riesgo por la delincuencia organizada y la violencia. “Esto implica que hay algunos estados completos que están en peligro, como Zacatecas”.

Durante su programa “Con peras, manzanas y naranjas”, que se transmite a través de sus redes sociales, el diputado priista, acompañado por Rubén Aguilar Valenzuela y Mario Di Costanzo, afirmó que “estamos exigiendo seguridad, este mapa de riesgo equivale a 30 millones de mexicanos”.

Sigue leyendo:

Rubén Moreira: "Más de 800 mil muertes por Covid, saldo de la irresponsabilidad y estrategia fallida del gobierno de Morena"

Señaló como insuficientes las medidas que hasta ahora se han tomado y dijo que las autoridades han sido pasivas respecto a los riesgos que pueden presentarse por los enfrentamientos de los grupos criminales en puntos focalizados del país. Inclusive, mencionó que para algunos candidatos ha sido difícil hacer campaña.

Respecto a la violencia en algunos estados del país, comentó que en Hidalgo está creciendo. “Se han suscitado 15 homicidios en los últimos diez días, pasamos de un estado que traía uno o dos, a 15, se le está complicando a Julio Menchaca, no tiene la capacidad, ni operativa, ni de horizonte, para resolver el grave problema que tiene el huachicol, el trasiego, la trata de personas y el cobro de piso”.

Moreira Valdez dio las cifras de homicidios reportados en los últimos diez días en varios estados del país: Aguascalientes, dos; Baja California, 41; Chihuahua, 47; Ciudad de México, 26; Coahuila, dos; Colima, 26; Durango, cero; Estado de México, 74; Guanajuato, 84; Guerrero, 29; Jalisco, 43; Michoacán, 53; Morelos, 47; Hidalgo, 15; Coahuila, dos; Nuevo León, 49; Oaxaca, 21; Querétaro, cero; Yucatán, cero; Sonora, 30; Tabasco, 30; Veracruz, 24; Zacatecas, 34 y Chiapas, 17.

En otro tema, el diputado priista resaltó que no se debe dejar de pasar el dato que dio a conocer el Informe de la Comisión independiente de investigación sobre la pandemia de Covid-19 en México, integrado por personas como Jaime Sepúlveda, Sergio Aguayo, Julia Carabias, Enrique Cárdenas, José Ramón Cossío, Julio Frenk y Antonio Lazcano, entre otros, sobre el millón y medio de niñas, niños y jóvenes que ya no regresaron a las escuelas, y que de estos, 250 se quedaron huérfanos.

“300 mil personas se pudieron haber salvado. Pero no se salvaron por un manejo inadecuado de la pandemia, manejo no científico de la pandemia, no hubo una planeación integral para combatirla, los pobres se murieron más, los indígenas se murieron más. Este gobierno mató a 800 mil personas”, puntualizó.

Sobre las fallas en el suministro eléctrico registradas en varias partes del país durante la semana, que ocasionaron apagones masivos, Rubén Moreira aseguró que “el gobierno no invirtió en este tema y el nearshoring está en peligro. Eso de que van a llegar empresas, lo dudo. Alguien dijo que estábamos aprovechando 20% de la capacidad de traer empresas, pero si no hay energía eléctrica, agua o gas, pues no hay empresas. Además, hay un desprecio al medio ambiente, creo que no se invierte en medio ambiente, se deforesta”.

dhfm