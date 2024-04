'Semillas' sobre el ring en el boxeo

Cuando los guantes de boxeo entraron a las vidas de Jesús Juárez (12 años), Marco Alan Muñoz, Luis Ángel Chávez y Julián El Toro Mejía, todos ellos con 11 años; así como el de Irlanfa García (7 años) Raúl La Metralleta Baltazar, 10 años y el de Yael Peso Pluma Serrano (8 años), ver las caricaturas, jugar videojuegos, y hasta las cascaritas de futbol con amigos, pasaron a un

segundo plano.

El pequeño El Shiwas Juárez describió al deporte de los puños como su vida, y por eso levantarse a las 5:30 de la mañana para ir a la escuela, regresar corriendo para comer, y luego salir volando rumbo al gimnasio, no lo ve como sacrificio, sino como la rutina de un campeón del mundo.

“Descubrí el boxeo viéndolo en la TV, a Saúl Canelo Álvarez, me encanta y me metí por él. Pero ahora me quedé y quiero ser campeón mundial”, declaró el peleador, quien además da clases a niños más pequeños.

Con entrenamientos diarios, de al menos una hora, estos niños portan con orgullo sus guantes y sus apodos.

Con motes como el de Peso Pluma (por el músico), La Princesa Maravilla, El Toro o La Metralleta, como si fueran grandes figuras del boxeo, estos jovencitos apenas alcanzan los sacos o las peras, pero hasta trepados en banquitos, no dejan de tirar golpes.

“Sí, tengo planeado con mi papá ser campeón del mundo en peso pesado. Es que mi boxeador favorito es Mike Tyson”, dijo Julián Mejía, El Toro, nacido en 2013, ocho años después de que Iron Mike colgó los guantes, pero que gracias a YouTube pudo descubrirlo hace unos años.

Sin miedo a los golpes, “aunque duelan”, varios de ellos ya han ganado torneos locales y hasta nacionales. Y aunque recuerdan con nervios el momento de ponerse la careta y subir al ring, insisten en que “se siente padre” y lo volverían a hacer.

“Sí dan nervios cuando iba a subir, pero ya cuando estaba en el ring, pues se me fue bajando” , dijo Irlanda, la Princesa Maravilla, quien conoció el deporte de los puños, gracias a su abuelito.

Sentados frente a un televisor, acompañados por su familia, estos niños crecieron viendo boxeo sábado a sábado y ahí, hasta Las Vegas, encontraron la inspiración para seguir adelante con el sueño.

“Me gusta mucho (Isaac) El Pitbull Cruz, por su forma de pegar y que es muy profesional. Me gusta su forma de ser. Yo quiero ser el mejor peleador del mundo, así como El Pitbull", finalizó Yael, de siete años, a quien apodan Peso Pluma por su gran parecido con el cantante de corridos tumbados, y quien es una gran figura internacional.

CIFRAS

18 años de edad mínima para debutar. Si es antes, tienen que presentar permiso parental.

2 a 3 horas dedican diario al deporte.

5 días a la semana entrenan.

12 horas tienen las jornadas del Shiwas, entre la escuela y el gimnasio.

250 niños y jóvenes entrenan a diario en el Nuevo Jordan.

590 pesos la mensualidad del Nuevo Jordan con entrenamientos diarios.

2 mil metros de instalaciones tiene el Nuevo Jordan.

BULLETS

La Metralleta, Daoud Luciano Baltazar, fue hijo de boxeador y por eso se enganchó fácil con el deporte.

Marco Alan Muñoz entrena diario y aprovecha los fines de semana para jugar.

El Gimnasio Nuevo Jordan abrió sus puertas a la niñez, con clases en distintos horarios.

El Nuevo Jordan imparte clases para niños de todas las edades. Está en Buen Tono 36 en el Centro Histórico.

El Toro, además de boxeador, es buen estudiante, forma parte del cuadro de honor. Cursa sexto de primaria.

Muchos de estos niños no vienen de familia de boxeadores, se inspiraron en la televisión.

El Nuevo Jordan es considerado una de las catedrales del boxeo en México.

