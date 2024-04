Openbank: Destacan mayor oferta

Openbank, el banco digital de Santander, iniciará operaciones con una oferta completa de productos, lo que responderá a las necesidades de los mexicanos y hará la diferencia respecto a la competencia, destacó Matías Núñez, director de la institución financiera.

“Vamos a salir ya con siete productos que básicamente supla o le puede dar servicio a 90 por ciento de la población mexicana que hoy está bancarizada”, dijo en entrevista con El Heraldo de México.

Cabe recordar que el primer banco 100 por ciento digital y que inició operaciones con licencia bancaria propia fue Bineo, de Grupo Financiero Banorte, al salir al mercado el 29 de enero con productos de cuenta de ahorro y préstamos personales.

Matías Núñez refirió que OpenBank es un banco digital con experiencia, que ya opera en cuatro países de Europa y hacia la segunda mitad de este año, lo hará tanto en México como en Estados Unidos.

Respecto al mercado al que estarán enfocados, refirió que la idea es crear el mejor banco digital en México y eso significa, no circunscribirse a un segmento en particular, sino tratar de atraer a todos los jóvenes o no tan jóvenes que quieran tener una propuesta de valor digital con un modelo, con o sin las comisiones.

Un modelo, agregó, que permita básicamente bancarizar a la mayor parte de la población posible y que puedan, ahorrar, cobrar, pagar y tomar crédito de corto plazo vía digital.

Por ello, apuntó, el banco saldrá al mercado con un abanico de productos integrado por cuentas, tarjeta de débito y de crédito, pagos de servicios y el onboarding, es decir, la digitalización de sus procesos habituales con el banco.

Además, dependiendo los tiempos de inicio de operaciones, de préstamos de consumo, portabilidad de nómina, este último, muy importante para los 22 millones de mexicanos que cuentan con un empleo formal.

PAL