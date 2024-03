Arte como forma de denuncia en el Marco

Con el objetivo de reflexionar sobre las nuevas posturas y discursos del arte, el Museo de Arte Contemporáneo (Marco) de Monterrey presenta la exposición Sintonías inestables: repensando la contemporaneidad pictórica, una muestra que permanece hasta junio.

La exhibición, que presenta el trabajo más reciente de los artistas Ana Segovia (Ciudad de México, 1991), Noé Martínez (Morelia, 1986) y Artemio (Ciudad de México, 1976) propone una aproximación a sus visiones artísticas, las cuales, cuestionan los estereotipos de género, la esclavitud y el abuso del poder a través de la representación de la sangre.

En conferencia de prensa, Taiyana Pimentel, directora del Marco, explicó que la muestra es un pretexto para “ponernos en sintonía con los problemas que nos aquejan como sociedad, a través de la pintura, una disciplina que permite cuestionar, reflexionar y transgredir los límites”.

Artemio compartió que su obra explora la historia del arte a partir de “los pequeños rasgos de violencia que operan en las pinturas más emblemáticas del mundo y la cinematografía actual”, por lo que a través de su serie Sangre, evidencia este tejido fluido y lo pone en primer plano con fondos blancos.

“Extraigo el rojo de las obras de Caravaggio, Velázquez, Rembrandt, Frida Kahlo y otros artistas para reflexionar sobre la vida y la muerte, lo bueno y lo malo, y el abuso, arte que está relacionado con episodios bíblicos, mitología griega, conflictos bélicos y escenas de violencia de sagas como Los Vengadores, donde hay escenas de peleas y muerte, pero nunca vemos una gota de sangre”,contó el también curador y cineasta.

Ana Segovia, a través del núcleo I’ve Been Meaning to Tell You, presenta dos proyectos pictóricos en los que cuestiona la heteronormatividad y los estereotipos masculinos ahondando en lenguajes influidos por el cine.

“Las pinturas son cuadros específicos de escenas que transcurren en la película del nombre de mi serie, un filme dirigido por Roger Álamos en 1983, que se adentra en la gestualidad queer para desmontar los estereotipos de género”, explicó.

A través de su serie La memoria de la Salvia, crónica de la destrucción del Pánuco, Noé Martínez indaga en una parte poco conocida del periodo colonial, la llegada de los esclavos africanos a la Huasteca Potosina, región ubicada al norte de México, entre San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo y Tamaulipas.

“Mi propuesta se ubica en la decolonialidad, una corriente del pensamiento que estudia de forma crítica el poder colonizador, proponiendo revertir esa jerarquía y abrir nuevas perspectivas desde la voz y la visión de las comunidades que históricamente han sido dominadas por ciertos grupos de poder”, dijo.

PAL