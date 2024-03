Michelle Rodríguez, con miras a la música

Michelle Rodríguez disfruta cada segundo frente a las cámaras o arriba del escenario en los shows que da de stand up, pero tiene otra pasión a la que le trae muchas ganas y cada vez está más cerca de hacerlo realidad: entrar a la música.

“La música me hace toda la ilusión del mundo. Todos los años pienso que ya es hora de sacar algo, pero siempre me da mucho miedo. Aunque soy una mujer que toma riesgo y me aviento al ruedo, a veces le sacó, pero me encanta, la vida me está empujando hacía y ya veremos qué más pasa. Esta área es mi favorita, me encanta, pero sí me da susto, por eso no me aviento por completo”, detalló.

Aunque en varios shows sale cantando, ahora cumple este sueño en el séptimo arte con la cinta “Canta y no llores”: “Esta cinta es una oportunidad para enseñar que puedo cantar. Además es una coproducción con España y República Dominicana, entonces eso es un reflejo de que nuestro cine tiene cabida en el mundo”.

En este largometraje, da vida a “Beli” una mujer que espera entrar a la música, pero como tiene una familia tan unida, siempre le da prioridad a las peticiones de su mamá, hija o hermano: “Los latinos somos de familia muégano, al grado de sacrificar mucho lo que queremos, no en mal ni bien, sin ningún juicio, pero es un tema constante y cierto, que deja de ser quién eres y lo que quieres ser por no alejarse. Entonces es algo cultural esta situación, que si seguimos contando en el cine, es porque no hemos aprendido lo suficiente”.

El filme es una comedia, que deja de lado el romance amoroso que tanto se ve en la pantalla grande y que Rodríguez considera que también es necesario mostrar en las salas mexicanas.

“En el cine hay muchas cosas que ofrecer, las historias de amor nos encantan, pero también hay muchas otras tramas que se necesitan contar, y aquí contamos la vida de una familia donde las mujeres son las fuertes y las que deciden. Además son tres generaciones distintas, por lo que es muy divertido lo que pasa”, agregó.

PIDE RESPETO

Michelle Rodríguez es una actriz que ha demostrado su talento vocal y actoral en todos sus proyectos, sin embargo, lamentó que se hable más de ella por su aspecto físico. La actriz fue duramente criticada cuando el año pasado protagonizó la portada de una revista, la gente la atacó por mostrar su cuerpo.

“Es una historia sin fin, creo que ahora que cada vez se habla mas de mi cuerpo cuando es lo único que se pedí no hacer, es peculiar que siempre existan estos comentarios sean positivos o no. Creo que tomar y hacer un juicio respecto a la imagen de alguien será complicado para los de alrededor y tal vez para quienes lo dicen”, señaló.

No obstante, todos los comentarios que recibe los usa para cuestionarse el lugar en el que está la sociedad, porque mucho se habló de que no existe la gordofobia en México, pero las redes sociales muestran otra cosa, por lo que espera que esta conversación inicie y por fin se termine.

DATOS

En esta película comparte reparto con Consuelo Duval, a quien admira.

También participan los actores Patricia Maqueo y Paco Rueda.

Lleva su show “Buena persona” a varias ciudades de Estados Unidos.

Tiene diez años haciendo stand up y lo goza, porque le permite cuestionarse.

Ha aprendido a no ser tan villana consigo misma y a aceptarse como es.

La serie “La flor más bella”, de Netflix, está inspirada en varios episodios de su vida.

NÚMEROS

1999 inició sus estudios en doblaje y actuación.

2012 debutó en la novela “Amores verdaderos”.

8 películas ha hecho.