El Acuario Michin lanza un gran promoción para esta vacaciones de Semana Santa

El acuario moderno e innovador de la Ciudad de México, considerado el más grande de la metrópoli, con más de 30 mil metros cuadrados de espacio dedicado a la exhibición de especies marinas y terrestres ofrece una experiencia única y divertida.

Ubicado en la vibrante capital mexicana, este centro de conservación se ha convertido en un destino imperdible para las familias que buscan aprender, divertirse y conectar con la naturaleza de una manera innovadora. Con sedes también en Puebla y Guadalajara, el acuario ofrece una amplia gama de experiencias para todos los amantes de la vida marina y terrestre.

Para estas vacaciones Acuario Michin dos promociones:

“Al que madruga Michin lo ayuda” ven a conocer el acuario adquiriendo tus entradas para ingresar de 9:00 am a 11:00 am, por solo $249.00 pesos, para todas las familias que podrán disfrutar de 5 horas en el Acuario.

“Al que espera Michin lo Premia” ven a conocer el acuario adquiriendo tus entradas para ingresar de 7:00 pm a 9:00 pm, por solo $249.00 pesos, para todas las familias que podrán disfrutar del Acuario hasta las 11:00 pm.

Estos son los pabellones temáticos del Acuario Michin

Una de las características más destacadas del acuario es la interacción directa con algunas de las especies más sorprendentes del mundo. FOTO: Especial

Los visitantes pueden explorar diversos pabellones temáticos: Bosque, Arrecife, Ríos y Lagos, Mar Abierto, Selva y Pingüinario. Cada pabellón ofrece un vistazo fascinante a las diferentes especies que habitan en esos ecosistemas, brindando una oportunidad única para conocer de cerca la diversidad de la vida en la Tierra.

Una de las características más destacadas del acuario es la interacción directa con algunas de las especies más sorprendentes del mundo, como capibaras, lémures, rayas marinas, flamingos, martuchas y pingüinos. Esta experiencia única permite a los visitantes sumergirse en el mundo de estas criaturas, aprender sobre sus hábitats y comportamientos, y apreciar la importancia de su conservación.

Además de ofrecer una experiencia educativa y emocionante, el acuario también está comprometido con la conservación de diversas especies en peligro de extinción en todo México. Desde proyectos dedicados a la preservación de los ajolotes en Jalisco hasta la protección de las abejas meliponas en Puebla, pasando por iniciativas para la conservación de tiburones y mantarrayas, el acuario trabaja incansablemente para proteger la biodiversidad del país.

Precios en preventa para el acuario

La preventa especial por temporada va del 23 de marzo al 7 de abril. FOTO: Especial

En un esfuerzo por brindar acceso a esta experiencia única a un público más amplio, el acuario se complace en anunciar su preventa especial por temporada. Del 23 de marzo al 7 de abril, los visitantes pueden aprovechar una oferta única de $359.00 a solo $249.00 para ingresar al acuario en dos horarios: por la mañana de 9:00 a 11:00 hrs. y disfrutar de esta gran experiencia por 5 horas. Y por la noche en horario de 19:00 a 21:00 hrs. Los visitantes que entren en este horario podrán permanecer hasta el cierre del Acuario a las 23:00 hrs. **

"En el acuario, creemos en la importancia de inspirar a las personas a apreciar y proteger nuestro precioso planeta", comentó Hugo Ruiz Armas, Director Educativo de Acuario Michin "Invitamos a todos a unirse a nosotros para una experiencia inolvidable, mientras trabajamos juntos para preservar la vida marina y terrestre para las generaciones futuras".

*La actividad con cada especie tiene un costo extra con fines de conservación de las especies, en horarios y lugares limitados.

**Los accesos están sujetos a disponibilidad y pueden adquirirse en las taquillas del acuario o en línea. , no será válido después de su horario. No hay cancelaciones, devoluciones y/o cambios de fecha u horario. Las actividades del N2 tienen distintos horarios de apertura. No incluye interacciones con especie. No incluye calcetas antiderrapantes, Hachas, Tiro al Blanco, Jaulas de Bateo, ni alimentos ni bebidas. A partir de un año de edad pagan boleto.

El Acuario Michin es un innovador centro de conservación ubicado en la Ciudad de México, con sedes adicionales en Puebla y Guadalajara. Hogar de cerca de 30 mil organismos vivos, el acuario cuenta con expertos que los cuidan las 24 horas del día. Además, funge como refugio para especies rescatadas por las autoridades ambientales, proporcionándoles cuidado y recuperación.

El compromiso del Acuario Michin con la conservación va más allá de sus instalaciones, ya que cuenta con programas de reproducción de especies mexicanas como el ajolote mexicano y la nutria de río. Además, trabaja de la mano con agentes clave en la investigación y conservación de especies, incluyendo instituciones públicas y privadas, universidades, asociaciones civiles y autoridades ambientales.

Para obtener más información sobre el acuario y la preventa especial, visite www.cdmx-es.acuariomichin.com

