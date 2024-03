Lía Limón denuncia campaña sucia en su contra

A través de un video en sus redes sociales la alcaldesa de Álvaro Obregón señaló que sus adversarios han pagado llamadas robotizadas para difamarla.

Esta mañana me enteré de que aquellos del otro lado están desesperados y dispuestos a difamar mi nombre. Están pagando cientos de miles de llamadas robotizadas para esparcir mentiras sobre mí. Pero su desesperación solo demuestra el éxito de mi gobierno.

"Vamos a salir victoriosos"

La gente de Álvaro Obregón reconoce la labor que he realizado y quieren que continúe liderando. Saben que soy cercana a ellos y que realmente resuelvo los problemas de la alcaldía. No tienen absolutamente nada en mi contra, ni en contra de mi gobierno. Es por eso que recurren a difundir ataques infundados y reviven temas viejos que ya han sido aclarados en reiteradas ocasiones. Pero déjenme decirles una vez más: no tengo nada que esconder.

No se preocupen, esto es solo el comienzo. A pesar de la guerra sucia en nuestra contra, vamos a salir victoriosos y de manera contundente. Seguiremos resolviendo los problemas en Álvaro Obregón y cambiando la vida de los vecinos de la alcaldía. Nada nos detendrá.

