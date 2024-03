Mujeres en puestos de alta dirección: Miden las causas de la brecha

‘En México, sumar a más mujeres en puestos de alta dirección y consejos de administración sigue siendo un desafío’, así lo aseveró el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) a través del estudio Mujeres en las Empresas 2023. Hoy, a sólo tres meses de iniciar 2024, KPMG, organización global de firmas independientes que provee servicios de auditoría, impuestos y asesoría presenta el estudio “Mujeres de la Alta Dirección en México 2024”, estudio que presenta los retos, obstáculos y barreras que tienen las mujeres para acceder a puestos de alta dirección, así como el panorama de la implementación de estándares y políticas que impulsen la igualdad y su cumplimiento.

“Lo que tratamos de hacer en este estudio, específicamente en nuestro mercado, es entender si había diferencias, entender si había alguna particularidad de nuestro mercado que nos estuviera diciendo algo”, explica en entrevista Olivia Segura, Socia de Asesoría en Capital Humano y Gestión del Talento de KPMG México y autora del estudio que tuvo su primera edición en 2021.

De acuerdo con Segura, una característica de este estudio es que “tiene una perspectiva, vamos a decir más personal de estas directoras, en la que están hablando precisamente de qué es lo que ellas perciben que están viviendo en el día a día en el mundo laboral, ya en estas posiciones”, por lo que se pueden encontrar indicadores como discriminación para promociones en a posiciones de Alta Dirección, falta de apertura para colaborar por parte de otros miembros de la Alta Dirección, así como autolimitaciones por falta de autoestima y autoconfianza, los cuales son las tres principales barreras por las que las mujeres no pueden llegar a estos puestos (según el estudio).

(Créditos: Leslie Pérez)

“Lo que no se mide no se puede mejorar”, asevera Segura al cuestionarla sobre la importancia de tener datos y cifras en este tema, además de que se visibiliza “el avance o el rezago que existe en términos de la equidad, en términos de cuáles son las posiciones que están ocupando las mujeres”.

En el panorama mexicano, si bien ha habido avances, “todavía hay un camino por recorrer”, así lo muestra el estudio, por ejemplo, en el caso de los estándares y políticas de igualdad, en las que más del 40 por ciento de las entrevistadas dijo que sí existen en sus empresas, sin embargo, hay áreas que se pueden mejorar.

“Lo que estamos viendo con estándares y políticas tiene mucho que ver con que las políticas están existiendo, se reconoce que existen pero hay un retroceso que vemos en este estudio, donde dice que existen y se respetan, este año fue de 24 por ciento y el año pasado teníamos 29 por ciento”, puntualiza.

“Estas políticas es precisamente lo que promueve la equidad salarial, lo que promueve que más mujeres puedan no solamente llegar sino ser compensadas de manera equitativa, es decir, si tienen las mismas responsabilidades deben ganar lo mismo que las otras personas que tienen las mismas responsabilidades independientemente del género”.

OBSTÁCULOS PARA LLEGAR A LA ALTA DIRECCIÓN

*62% DISCRIMINACIÓN (ESTEREOTIPOS Y SESGOS INCONSCIENTES)

*35% POCA APERTURA DE COLABORACIÓN POR PARTE DE OTROS MIEMBROS

*35% AUTOLIMITACIONES POR FALTA DE AUTOESTIMA Y AUTOCONFIANZA

*29% BURNOUT O AGOTAMIENTO

*25% POLÍTICA SIN PERSPECTIVA DE GÉNERO (PRIMORDIALMENTE EN LA MATERNIDAD O PATERNIDAD)

*22% COMPETENCIA EXTREMA

*19% DESEQUILIBRIO DEMOGRÁFICO EN LA PLANTILLA EMPRESARIAL

*18% ACOSO Y HOSTIGAMIENTO LABORAL

RETOS PARA SU DESARROLLO EN EL SECTOR

*56% LOGRAR UN BALANCE ENTRE LA VIDA PERSONAL Y PROFESIONAL

*44% FALTA DE UNA CULTURA LABORAL INCLUSIVA E IGUALITARIA EN OPORTUNIDADES

*35% FALTA DE TOMA DE DECISIONES QUE IMPULSEN LA CARRERA

*34% CONSEGUIR APOYO MASCULINO (SIN IMPORTAR LA JERARQUÍA)

*27% FALTA DE CONFIANZA EN SÍ MISMA



FACTORES PARA EL ÉXITO

57% ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS

46% CAMBIO CULTURAL EN LA SOCIEDAD SOBRE EL PAPEL DE LA MUJER EN LOS NEGOCIOS

34% TENER UN BALANCE ENTRE LA VIDA PERSONAL Y PROFESIONAL

26% NETWORKING EN LA EMPRESA Y FUERA DE ELLA

25% APOYO DE UN MENTOR

25% ENFOQUE DE LA EMPRESA EN LA EQUIDAD DE GÉNERO

21% ESQUEMAS FLEXIBLES DE TRABAJO

16% FLEXIBILIDAD EN EL HORARIO LABORAL

ESTÁNDARES DE IGUALDAD DE GÉNERO

*47% DIJO QUE SÍ EXISTEN, PERO CON ÁREAS A MEJORAR.

*24% ACEPTÓ QUE HAY Y SE RESPETAN.

*14% DE LAS ENTREVISTADAS ADMITIÓ QUE NO HAY ESTÁNDARES, PERO HAY PLANES DE IMPLEMENTARLOS.

*15% DICE QUE NO EXISTEN Y TAMPOCO SE CONTEMPLAN A FUTURO.



POLÍTICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

*50% DIJO QUE SÍ HAY, PERO SE PUEDEN MEJORAR

*21% ACEPTÓ QUE EXISTEN Y SE RESPETAN

*16% MENCIONÓ QUE NO HAY, PERO SE PIENSAN IMPLEMENTAR

*13% DIJO QUE NO HAY Y NO SE CONTEMPLAN A FUTURO





