La feria más antigua con números rojos

La feria del libro más antigua de México, la FIL de Minería, sigue en números rojos. "Estamos en números rojos, igual, como en los primeros 20 años, es la facultad (la de Ingeniería) la que financia la feria para seguir", afirmó el director del encuentro Fernando Macotela, quien ha estado al frente de la reunión durante un cuarto de siglo.

Este año, la FIL de Minería se lleva a cabo del 22 de febrero al 4 de marzo con un déficit de 37 por ciento menos del público que regularmente llegaba a la feria, también se han reducido los stands vendidos.

"El año pasado tuvimos 37 por ciento de reducción de público, vendimos menos stands, este año vendimos menos, pero muchísimo más que el año pasado, este año nos quedaron 5, 6, 7 stands pequeños y unos 2 o 3 grandes, uno de ellos fue la sorpresa de que Planeta se retiró, fue la sorpresa de este año", declaró Macotela.

Los 60 metros que la editorial rentaba ahora serán ocupados por el programa Libro Club de la Ciudad de México.

Aún así, la feria suma la participación de 300 editoriales, algunas compartiendo espacio con otros sellos, y ha conformado un programa de mil 76 actividades, entre ellas más de 700 presentaciones de libros.

El director del encuentro afirma que los números a la baja se deben a diversos factores como la competencia que existe en la ciudad y el país de encuentros editoriales.

"Hemos sido, esto va sonar muy pretencioso, pero hemos sido tan buen ejemplo, la Feria de Minería somos la más antigua del país, que han surgido ferias del libro por todo el país, hoy en día cada alcaldía tiene su propia feria y qué decir de los estados", señaló.

Además de la más antigua y de ser un ejemplo, Macotela afirma que también es la más cara.

"Efectivamente, nuestro metro cuadrado es de los más caros del país, hay que pensar que Guadalajara, por ejemplo, tiene 45 mil metros cuadrados y nosotros tenemos 5 mil, y muy buenos metros, lógicamente tiene que ser más caro, pero hemos estado reflexionando eso desde diferentes puntos de vista", señaló.

Entre otros factores a los que el director achaca los malos resultados es la pandemia:

"Se compran menos stands y viene menos gente, no ha pasado pues la pandemia, todavía no acaba de pasar, y yo diría que este año tampoco acaba de pasar, hay mucha gente que no se atreve".

Con todo, Minería espera superar los 70 mil asistentes del año pasado y alguna vez llegar otra vez a sus récords de asistencia que superaban más de 100 mil personas en sus pasillos.

Elementos

Más del 50 por ciento de las actividades están protagonizadas por mujeres.

38 presentaciones se refieren a cuestiones de género.

El stand que ocupó el FCE ahora será rentado a la UNAM.

Por Luis Carlos Sánchez

EEZ