Un libro que busca revalorar el valor de la música en la sociedad

Miguel Salmon del Real comenzó a escribir "El canto eterno de la gran música" para crear argumentos que pudieran utilizar sus contemporáneos en el ejercicio profesional, “algo que, en realidad, no hacemos porque nos dedicamos a nuestro oficio, no verbalizamos, no nos sabemos explicar y no sabemos defender el valor de lo que hacemos”, expresó el director de orquesta y compositor durante la presentación del volumen el fin de semana, en el Museo Soumaya.

Alfonso Miranda, director del recinto, indicó que es “un libro con el que el también musicólogo y filósofo defiende y edifica un andamiaje de cada columna escrita en El Heraldo de México y en El Noroeste, donde cada palabra adquirió un valor tonal”.

“'El canto eterno de la gran música' tiende puentes entre el sonido y la palabra, la música como constante histórica y como coordenadas que remiten al amplio abanico de nuestras herencias polifónicas, considero que es un pentagrama notado en prosa que nos recuerda el valor y la importancia de la disciplina”, explicó el también historiador.

La pianista María Teresa Fenk “lo consideró un libro fácil -pero no superficial- que toma referencias de la antigüedad para escribir capítulos y traer al lector un aprendizaje de cosas que no conocía, que no había escuchado y un bagaje de reflexiones personales del autor”, para quien la música pervive y debería formar parte obligada de la educación para crear una mejor sociedad, una más empática y justa.

Para el poeta José Manuel Recillas “se trata de una obra literaria atractiva que denota a un músico que no sólo conoce su oficio y que se entrega a éste y a los colegas con los que trabaja, sino también a un autor capaz de ofrecer una historia de sus propias preocupaciones y de sus propios intereses, y es capaz de ponerlas por escrito de manera clara y precisa”.

“Estamos ante un volumen que es una rareza entre nosotros, ante un músico que es capaz de poner sus ideas con claridad y que además las publica en el periódico y después en forma de libro, algo singular que sólo se había visto en grandes genios como Daniel Catán, Mario Lavista y Carlos Chávez, por compararlo con algunos directores, músicos y compositores que entendieron lo que implica la relación comunicante entre la música y las letras”, dijo.

Respecto a las opiniones sobre su obra, Salmon del Real agradeció la oportunidad que tuvo para registrar su experiencia en estos textos que surgen de su ejercicio como director orquestal: “no solo es un compendio de ideas y reflexiones, sino un llamado a la acción para la defensa y valoración del arte en la sociedad contemporánea, un llamado a la importancia de la música y las artes en la educación”, finalizó.

ELEMENTOS

Miguel Salmon del Real habla español, inglés, italiano, francés, holandés y alemán.

Ha dirigido a 42 orquestas de 13 países; y a 228 solistas de 28 nacionalidades.

Ha tomado la batuta en 100 estrenos de obras del siglo XXI, 76 de ellas escritas por compositores vivos.

21 artículos reúne el director de orquesta en el volumen.

26 meses publicó sus artículos su columna Sin Bemoles, en El Heraldo de México .

. 93 escenarios ha pisado, 69 en México y 24 alrededor del mundo.

