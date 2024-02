Abraham Ancer, golfista mexicano admira a dos famosos deportistas tapatíos, ¿quiénes son su inspiración?

Para el golfista mexicano Abraham Ancer, el ejemplo de los deportistas tapatíos Saúl Álvarez, en el boxeo, y de Sergio Pérez, en la Fórmula Uno, son una fuente de inspiración para lo que él hace en el campo de golf.

"Checo Pérez es uno y Canelo, Saúl Álvarez, también, nos ha abierto los ojos bastante de la disciplina y de cómo hacer las cosas... la verdad es que ellos dos me han motivado bastante para seguir levantando el nombre de México lo más alto que podamos", declaró el tamaulipeco en el marco del LIV Golf Mayakoba 2024, cita con la que arranca la tercera temporada de la gira saudí.

"Es un reto, todos los días es un reto completo"

El Turco destacó el sentimiento que le genera ver a ambos peleando en las grandes plataformas y aseguró que eso es un aliciente para que él siga adelante con la carrera que inició cuando tenía tres años de edad.

Reveló que el ver a Canelo y a Checo jugar golf es algo que lo llena de orgullo, pues sabe que sus carreras se van a ver beneficiadas por los elementos que tiene el deporte.

"Es un reto, todos los días es un reto completo, contra ti. Siendo atletas de ese nivel, se han de preguntar "¿cómo puedo hacer eso con la pelota o en el boxeo, y luego está ahí la pelota, que no se mueve, y cómo no la puedo meter o pegarle como quiero?". Eso es un reto nuevo que les ayuda a olvidar el estrés del día al día", explicó.

Sin embargo, para Ancer el poder dedicar tiempo a otro deporte - para buscar el mismo beneficio - es más complicado y por eso decidió dejar en pausa, por miedo a una lesión, el deseo de practicar pádel, Fórmula Uno, esquiar.

"Siempre he tenido suerte, antes jugaba futbol bastante de chiquito. Pero me dieron una buena patada que me hizo reconsiderar el arriesgarme. Me gustaría hacer muchas cosas, pero mejor me mantengo lejos para estar bien físicamente", finalizó.

srgc