El Medio Maratón Guadalajara Electrolit obtendrá la etiqueta Platinum de la World Athletics

La edición 38 del Medio Maratón Guadalajara Electrolit, puede ser recordada como la vez que se convirtió en la primera competencia, de esta distancia en todo el mundo, que tiene la etiqueta Platinum de la World Athletics, el próximo 25 de febrero, cuando se celebre el evento.

La carrera está por recibir el máximo reconocimiento que entrega el organismo regulador del atletismo a nivel internacional, aseguró el director del Consejo Municipal Del Deporte de Guadalajara (Comude), Albino Galván, por lo que el evento se coloca como el mejor del país, en este rubro.

Recibirá máximo reconocimiento cuando inicie el evento Foto: Especial

“Seremos el primer Medio Maratón que lo obtiene en el mundo, hay 20 maratones con él, pero en esta distancia (21 kilómetros) seremos los únicos. Viene gente de la World Athletics para certificar la carrera”, dijo a El Heraldo de México.

2024: Año del Maratón

En los requisitos que pide la World Athletics (antes IAAF) para dar la mencionada etiqueta, está la participación de corredores elite. Confirmaron, por México, José Luis Barrios, Joel Pacheco y Víctor Zamorano, en la rama varonil, así como Marisol Romero, Fanny Oropeza y Margarita Hernández, en la femenil.

Para este año, el Medio Maratón presenta un par de cambios, el principal es la salida cada 10 minutos de combos integrados por cerca de cuatro mil corredores. “La idea es dar margen a que puedan romper sus marcas, porque la carrera es clasificatoria para el mundial de la especialidad”, agregó Galván.

La presea y playera de participante vuelven a tener un diseño especial: “Seguimos vinculando el arte y el deporte, con el trabajo del artista Ricky Granna. Además, Adidas hizo una edición especial de camiseta para nuestra carrera por primera vez”, contó el titular de la Comude.

“Los esperamos en la carrera, para que también disfruten la ciudad, que celebró recientemente el aniversario de su fundación (482 años, el 14 de febrero)”, invitó Albino Galván, para cuyo evento abre la lista de competencias tradicionales en Guadalajara, que culmina en noviembre con el Maratón Electrolit.

Medio Maratón apuesta por los corredores

El Medio Maratón Guadalajara Electrolit se corre este domingo 25 de febrero en la Perla Tapatía, con una apuesta por la salud de los competidores que lleva a otra categoría dicha carrera a nivel internacional.

Si bien el clima para el día de la competencia se espera parcialmente nublado, se estima que la temperatura máxima sea de 31°C, por lo que los organizadores y patrocinadores apuestan por salvaguardar la integridad física de los competidores, con medidas idóneas que han llevado a esta competencia a estar muy cerca de la eetiqueta Platinum de la World Athletics.

Foto: Especial

“Se visualiza un sol regular normal. No se esperan altas temperaturas, sin embargo, en una de las cosas que se trabajó con con el comité, es que se recorre el horario de salida alrededor de las 6:00 horas, con el objetivo de que aquellos corredores recreativos, que lo lleven a su ritmo, no sufram el calor avanzando la mañana”, dijo Oscar Takeshi Reveles, gerente nacional de promoción y eventos de Electrolit. “De nuestra parte no sólo es ver por la marca, si no que queremos ser un vehículo que tenga trascendencia e impacto importante en la salud de la sociedad”, apuntó.

El crecimiento del Medio Maratón de Guadalajara se refleja en el incremento de participantes. El año pasado, fueron 15 mil inscritos, y para esta edición de 2024 son 21 mil los participantes confirmados, lo que representa un incremento del 40 por ciento de corredores.

“Va cada vez más lejos el proyecto, y a seguir llevando más lejos el nombre de la de la ciudad, en pro de la gente, del deporte y las personas en todos los sentidos. Todo esto lleva cierto grado de dificultad y son riesgos, pero van validados y acompañados de de la mayor evaluación posible”, agregó el representante de la marca, que cumple ocho años siendo patrocinador de las carreras atléticas de la ciudad.

El arranque de la competencia será en bloques de cuatro mil corredores cada 10 minutos, con la intención de dar intervalos de tiempo pertinentes para que los participantes que busquen romper su marca personal puedan hacerlo con espacio respecto a otros que tienen un tiempo mayor o que sólo participan de forma recreativa.