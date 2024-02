Federico Gama, Documentalismo conceptual

Antes que fotógrafo, Federico Gama (Ciudad de México, 1963) soñaba con ser pintor o escultor. “La fotografía nunca llamó mi atención, nunca me vi como fotógrafo, nunca tomé una foto en 23 años y por azares del destino estudié Comunicación en lugar de Artes Plásticas”. De alguna manera su madre fue responsable de que se maravillara con la cámara: ella le compró su primera Nikon FA pensando que le serviría como herramienta para su futura carrera como periodista.

Y no es que Gama ignorará que la fotografía sirve para documentar la realidad, pero desde el primer momento, cuando registró las protestas del 1 de mayo de1986, supo que el medio le serviría para algo más: “Me di cuenta de su capacidad, que me era útil para comunicarme y expresarme”. Desde entonces no ha dejado de hacer fotos. Pero resulta paradójico que el Editor de Fotografía de El Heraldo de México reconozca su labor más en el documentalismo conceptual que en el periodismo.

“Yo no busco la verdad, mi propuesta no es periodística, es totalmente subjetiva, pero sí trata de problemáticas sociales y culturales. Cada serie me lleva años de trabajo fotográfico documental y al final las piezas que presento son una propuesta totalmente personal, en forma y contenido. Son fotografías de autor donde mantengo todo bajo control: personajes, ambientes, posturas, iluminación, narrativa. Son imágenes que me permiten hablar, dar mi punto de vista sobre una problemática, situación o condición social”, explica.

A lo largo de cuatro décadas, Gama ha construido series que hoy resultan reconocibles: principalmente las dedicadas a las culturas urbanas y a fenómenos sociales como las peregrinaciones del 12 de diciembre a la Basílica de Guadalupe. Su trabajo, dice, “está más emparentado con la antropología” y se ha centrado en tres temas: “La identidad, las migraciones culturales y la vestimenta como forma de expresión”. En todos los casos, la urbe ha sido el medio para llegar a sus personajes: “Mi espacio natural es la Ciudad de México. La megaciudad es un universo inmenso de posibilidades fotográficas".

Foto: (Federico Gama)

Aquí también completa su serie Los iluminados, derivada de su proyecto 12D sobre las peregrinaciones al Santuario de Guadalupe, que consiste en retratar personajes devotos de la virgen de Guadalupe, de San Judas Tadeo y Nazarenos del Viacrucis de Iztapalapa".

Por Luis Carlos Sánchez

