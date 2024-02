Jennifer Lopez revive todas sus historias de amor

Jennifer Lopez regresó al estudio de grabación después de 10 años de no grabar un disco inédito y ahora presenta This Is Me...Now: A Love Story, producción del cuál confesó es una inspiración de lo que está viviendo hoy y de lo que es como artista y para darle un giro original va acompañado de una película de la mano del director Dave Meyers.

“Fue algo que realmente se inspiró en la música y en un momento de la vida que quería capturar, que parecía muy mágico e incluso surrealista. Entré al estudio e hice este álbum y cuando lo terminé, pensé, ‘hay más en esta historia, hay algo más grande que quiero hacer con este material. Simplemente no quiero hacer lo de siempre, sacar el disco y publicar un video.

Entonces llamé a Dave, nos sentamos y hablamos de ello y creamos algo que en realidad no se había hecho. No encajaba en ninguna categoría específica, ya que no es una película, ni un vídeo, pero al fin y al cabo es una historia, algo muy original”, dijo en entrevista JLo.

Aunque la cantante no considera que se trate de una cinta biográfica aseguró, “no hay ningún proyecto que haya realizado, musical o de cine en el que no haya puesto mucho de mi vida o de mi experiencia personal, creo que, como artista, tu experiencia es lo que tienes para sacar llevar a cabo un proyecto y este es parte importante de mi vida, ya que estoy en un momento de mi vida en el que me siento bendecida”.

La cantante además compartió que este proyecto confirma lo que siempre soñó, “al principio estaba muy abrumada, pero recuerdo que crecí viendo los musicales, amo West side story, y el ver a Rita Moreno bailar en ese momento pensé ‘dios mío, esto es lo que quiero hacer toda mi vida’”.

Una de las razones por la que decidió hacer este singular proyecto aseguró, “estaba haciendo películas y música por separado, pero siempre supe que quería mezclarlas, al principio pensé en hacer una película musical, pero lo que salió fue muy orgánico, porque me sentía muy inspirada, porque cuando Ben regresó a mi vida fue como una especie de bendición, una segunda oportunidad de tener un amor verdadero. Simplemente salió de mí y luego, una vez hecho, me sentí muy especial, pero como un momento muy especial. Simplemente sentí que esta no es toda la historia”.

En el filme comparte créditos con Sofía Vergara y Jane Fonda, quienes son personalidades muy importantes para Lopez, “amo a esas dos mujeres, son muy talentosas, divertidas, Fonda se ha convertido en alguien muy cercana a mí a través de los años, desde que trabajamos juntas en Monster-in-Law, fui muy feliz de que ambas quisieran participar en el proyecto, porque aunque en un principio no entendieron de qué se trataba, creo que nadie sabía, ellas creyeron en mi”.

“Mi definición de amor es algo puro y bueno, es paciencia, es no juzgar, es empatía”.

Se estrena el próximo 16 de febrero en Prime Video. Revive su intermitente historia de amor con Ben Affleck. 2020 se presentó en el Super Bowl. El álbum fue grabado desde su estudio personal en Los Ángeles.

