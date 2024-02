Guanajuato recibe la Bienal FEMSA

Alejada ya definitivamente del formato de concurso, la Bienal FEMSA está lista para su tercera parada fuera de Monterrey, la ciudad que la vio nacer hace tres décadas. Después de su primera incursión itinerante en Zacatecas (2018) y de la versión virtual que tuvo como sede a Michoacán en plena pandemia (2020-2021), el programa artístico celebrará su edición XV en las ciudades de León y Guanajuato.



El aniversario ha posibilitado un arranque doble: el 2 de marzo con la apertura de la exposición “30 años en el mundo del arte. Una revisión de la Bienal FEMSA” en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato (MAHG), con curaduría de Daniel Garza Usabiaga; y el 23 de mayo con el inicio formal de la Bienal, curada por Mariana Munguía, que incluirá obra comisionada a 29 artistas de todo el país, y otro medio centenar invitado, que se desplegará en diferentes espacios de las dos ciudades anfitrionas.



En tres décadas, dice Garza Usabiaga, por la Bienal han pasado prácticamente todos los artistas mexicanos que trabajan desde los años 90 y se han experimentado cambios que responden a las transformaciones del propio ecosistema artístico contemporáneo en México: “Empezó con una convocatoria de pintura y escultura, pero desde la primera emisión se recibieron propuestas de instalación, entonces inmediatamente se transformó en un evento que no sólo consideraba pintura y escultura, sino también instalación”.



Más tarde, a partir de la edición VIII o IX, “se da la necesidad de no limitarse solamente al formato de concurso sino explorar modelos curatoriales hasta llegar a la número XII que ya no tiene un concurso sino que funciona a través de una propuesta curatorial y contempla programas pedagógicos, educativos y editoriales”, cuenta. La exposición que ha curado contempla obra de unos 80 artistas que en su momento recibieron premios de adquisición y otros que forman parte de la historia del encuentro.

Créditos: (Especial)





Una vez hecha la revisión histórica de la Bienal, seis espacios de León y Guanajuato albergarán las piezas que este año han sido comisionadas (cuyos autores se conocerán en marzo) y se llevará a cabo un programa académico que reflexionará a partir del título La voz de la montaña.



Elaborar el programa de esta edición, afirma Munguia, “fue mucho de conocer el territorio para entender por qué Guanajuato y la complejidad del estado, que tiene una riqueza cultural muy importante, tiene seis ciudades, por lo menos, que tienen infraestructura cultural o algún evento cultural que las define. Entonces, era un territorio complejo en donde por supuesto hay una comunidad cultural bastante activa y había que entender muy bien, ser sensibles a ese territorio en donde vamos a interactuar”.



El título “es muy simbólico, muy emotivo, remite a una imagen, a un símbolo que es universal en muchas culturas, y es esta idea de lo que hacen los sabios cuando suben a la montaña, en esta especie como de retiro. Nuestro planteamiento no es una respuesta directa a alguna situación política o económica actual, digamos que estamos tratando de hacer una reflexión más acerca de la naturaleza misma del arte y cómo nos puede ayudar a obtener otro tipo de perspectivas, a tener otro tipo de entendimiento de nuestra realidad”, enfatizó.



ELEMENTOS

El 2 de marzo se inaugura en Guanajuato la exposición que revisa 30 años de la Bienal FEMSA.

El 23 de mayo arranca formalmente el programa artístico que reúne a más de medio centenar de creadores.

Este año, el título del encuentro es La voz de la montaña.

Por Luis Carlos Sánchez

EEZ