Sandra Echeverría, va por musicales

Con dos décadas en el mundo artístico, desarrollándose como cantante y actriz, Sandra Echeverría no quiere encasillarse en un sólo género, por eso es que este año eligió varios proyectos de comedia y ya le echó el ojo al teatro musical, donde quiere combinar sus dos pasiones.

“Tengo muchas ganas de hacer teatro musical, quiero hacer una obra que se llama ‘Waitress’, ya hice mi casting y estoy ahí entre las finales, pero todavía no nos dicen qué va a pasar, tengo mucha fe en que suceda, porque le tengo mucho cariño a la historia”, dijo la actriz.

Sandra siente gran admiración por los musicales que se hacen en México, porque tienen mucha producción y le encantaría explorarlos más desde adentro. De hecho adelantó que le gustaría trabajar con Alex Gou, productor de obras como “Jesucristo súper estrella” o “Mentiras el musical”, porque “hace cosas increíbles y le apuesta al teatro mexicano, para llenarlo de calidad, así que espero tener la oportunidad de trabajar con él”.

Créditos: (Especial)

Por ahora se concentra en la presentación de los proyectos que estrena, los cuales están inclinados a la comedia, ya que es un género que disfruta y en el que cada vez se siente más cómoda, porque al inicio de su carrera como actriz, hizo más dramas, entonces poco a poco ha demostrado que no se encasilla.

“Me encanta la comedia, la gente me ubica más como una actriz dramática, pero me gusta más el humor, de hecho en Los Ángeles estudié mucho el género con una coach brillante que conocía mucho del timing, porque mi sueño era hacer una comedia de situación en Estados Unidos, no lo hice allá, pero sí aquí en México, lo cual es mejor porque incluso en mi idioma puede jugar más”, detalló.

El proyecto al que se refiere es el que hizo con Adrián Uribe, que se llama “Casados con hijos”, que sale en Las estrellas, la primera temporada tuvo tanto éxito, que ya terminaron de filmar la segunda entrega.

“Es un gran personaje y totalmente distinto a lo que he hecho anteriormente, creo que podría ser un parte de aguas en mi carrera, porque a partir de esto me llegan más cosas en comedia y me encanta, lo que no me gusta es que me castiguen siempre un género, por eso siempre trato de cambiar”, afirmó.

Créditos: (Especial)

Su sueño de trabajar en Estados Unidos ya no es tan fuerte, ya que al ser madre, prefiere proyectos que le permitan estar cerca de su hijo, para disfrutar de la maternidad. Además, considera que ahora con las plataformas, su trabajo llega a todas partes del mundo y esto la hace viajar.

Como figura pública, siempre trata de compartir detalles de su vida con el público, como cuando pasó varios años enferma del estómago sin saber qué es lo que le provocaba tanta inflamación, momento en el que recibió muchos comentarios de solidaridad por parte de la gente, por eso para ella es importante invitarlos a que se cuiden.

“Pase por siete doctores en tres años, hasta el consomé me hacía daño, entonces a partir de mi experiencia les puedo contar que hoy me siento sana”, contó, y es que desde hace un par de años acude con el Dr. Gundry, quien la ayudó con todo su problema digestivo.

DATOS

Recién estrenó la segunda temporada de “El Niñero”, junto a Iván Amozorrutia.

Dio vida a María Félix en la serie biográfica de la diva del Cine de Oro Mexicano.

En la música recién grabó un tema con Amanda Coronel, saldrá en 2025.

Se casó con Leonardo de Lozanne en octubre de 2014, su compromiso fue en febrero.

NÚMEROS

2019 Hizo La Usurpadora.

2002 Debutó en Súbete a mi moto.

POR PATRICIA VILLANUEVA VALDEZ

PATRICIA.VILLANUEVA@ELHERALDODEMEXICO.COM

EEZ