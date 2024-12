Las obras que serán de dominio público en 2025

De Virginia Woolf a Hemingway o de las aventuras más añejas de Popeye a algunos emblemáticos temas de Cole Porter, pasarán al dominio público en los primeros minutos de 2025. A partir del 1 de enero miles de obras protegidas con derechos de autor de 1929 pasarán a ser libres, junto con grabaciones sonoras de 1924, lo que significa que todos podrán copiarlas, compartirlas y crear a partir de ellas.

En ese caso se encuentran trabajos como El ruido y la furia de William Faulkner, Adiós a las armas de Ernest Hemingway y Una habitación propia de la novelista británica Virginia Woolf, convertida en un hito del feminismo.

En la misma situación están El halcón maltés de Dashiell Hammett y obras de Agatha Christie, Robert Graves, Rainer Maria Rilke y Ellery Queen.

Además, personajes ficticios como el célebre periodista de Las aventuras de Tintin, creadas por Hergé, y el famoso marinero Popeye también pasan al dominio público, aunque de este último sólo se trata de los primeros episodios de la serie y todavía no puede ser explotado el superpoder que obtiene comiendo espinacas, ya que se trata de un atributo que apareció hasta 1931.

También serán de uso libre composiciones musicales como Cantando bajo la lluvia, escrita por Arthur Freed, el Bolero de Maurice Ravel y What Is This Thing Called Love? de Cole Porter. A la lista se suman una docena más de animaciones de Mickey Mouse y Chantaje, la primera cinta sonora filmada por Alfred Hitchcock.

EEZ