Iván López Reynoso: Con agenda llena

Con tres lustros de carrera artística, el trabajo no cesa para Iván López Reynoso (Guanajuato, 1990). En 2025 tiene previsto dirigir al menos 70 conciertos: la mayoría fuera del país y con orquestas como la Ópera de Atlanta (marzo), la de Zúrich (mayo y junio), Santa Fe, la Nacional de España (ambas en verano), la Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM) y la Sinfónica Nacional, compañías con las que debuta o se reencuentra.

Para el director de orquesta llevar un recuento de los conciertos que realiza es vital ya que le permite tener claro cuáles son los pasos que dió y por dónde debe continuar. “Inicié mi carrera profesional en 2010 y estoy cosechando algunos frutos, pero no quiero quedarme en este punto, deseo seguir trabajando, crecer y continuar aprendiendo, motivo por el que deje la Orquesta del Teatro de Bellas Artes (OTBA), un proyecto que me apasionó, pero que debo entregar para continuar avanzando, y, a su vez, para que la compañía se enriquezca con otras visiones”, dijo.

2024, señaló, ha sido intenso y gratificante “quizá el más productivo de mi carrera, y visualizó que 2025 va a ser igual, con mucho trabajo”. Este año debutó con la Sinfónica de Milwaukee, en el Festival de Opera de Donizetti (Italia) y en el Piedra Festival Orchestra (Austria). “El siguiente año cumplo 15 de trayectoria y jamás me hubiera imaginado estar en este punto, por lo que espero, como Plácido Domingo, un día estar hablando del concierto dos mil o tres mil y algo. Mi contrato más lejano es hasta 2029, además, me incorporé a una agencia italiana de representación internacional que me va a dar mayor presencia”.

Por Azaneth Cruz

EEZ