Pilar Montes de Oca revela en A Fuego Lento cuál es la palabra del año 2024

Durante la Mesa de Análisis de A Fuego Lento de este miércoles 25 de diciembre bajo la conducción de Isaías Robles y Alfredo González para Heraldo Radio, se platicó con la lingüista y directora de Algarabía, Pilar Montes de Oca, sobre los cambios en el lenguaje y la palabra del año 2024 en México.

Al respecto, la experta reveló que la palabra que se queda como la del año 2024 en México fue presidenta con a, "definitivamente se queda como la palabra del año porque en Algarabía nos dimos cuenta de que es la que más repitió la gente y la que más buscó, a mí como lingüista fue lo que más me preguntaron si era presidente o presidenta", expresó.

En ese sentido, Pilar Montes de Oca resaltó que aunque gramaticalmente sí es incorrecto decir presidenta, porque es como las palabras asistente, oyente, estudiante, "sociolinguísticamente hablando, socialmente es importante hacer hincapié de que es una mujer la que preside un país, porque antes no había presidentas", subrayó.

"Estamos hablando de cómo la lengua refleja la realidad, y si es la lengua la que refleja la realidad, es la realidad la que tiene que cambiar para que cambie la lengua, no al revés", resaltó.

Montes de Oca asegura que la lengua refleja la realidad / FOTO: ESPECIAL

Los diccionarios deben reflejar la forma en como hablan los hablantes: Montes de Oca

La directora de Algarabía describió que "la lengua es la única forma que tenemos de conocer y de comunicarnos por lo tanto nos hace seres humanos, nos diferencia de los animales, la capacidad de hablar y la de escribir nos dio la capacidad de cambiar el mundo y de ser lo que somos".

En ese sentido apuntó que es importante que cada año volteemos a ver qué palabras surgieron, porque el mundo cambia y la cultura cambia. Al respecto señaló que algunas palabras que destacaron en el mundo fueron: brain rot; manifestar, nearshoring, y caquistocracia.

"Lo que se está viendo es que hay una homogeneización de muchos términos, pero luego los vas cambiando y lo vas haciendo a tu modo, porque la lengua también es idiosincrasia, la lengua es cultura, la lengua es costumbre (...) nosotros tenemos nuestra propia forma de hablar y nuestra propia forma de decir las cosas y que se utilizan en las redes sociales", comentó.

Finalmente, Pilar Montes de Oca afirmó que "los diccionarios deben reflejar la forma en que hablan los hablantes y no que nosotros hablemos según el diccionario", y enlistó cuáles fueron las palabras del año de años anteriores:

2024: presidenta

2023: authentic

2022: psychological manipulation

2021: vacuna

2020: pandemia

2019: "ellos" o sea "los otros"

2018: justicia

2017: feminismo

2016: surrealismo

2015: istmo

Me parece significativo el que pongan el femenino de presidenta: Paulina Chavira

Chavira aseguró que el proceso de creación de una palabra inicia desde que la gente la utiliza / FOTO: ESPECIAL

Durante la Mesa de Análisis de A Fuego Lento de este miércoles 25 de diciembre para Heraldo Radio, los conductores Isaías Robles y Alfredo González, platicaron también con Paulina Chavira, asesora lingüista y correctora de estilo, sobre el uso del lenguaje inclusivo y las expresiones de género.

Al respecto, la experta señaló que la lengua está cambiando constantemente, sobre todo ahora con el tema del género, "hay un foco de atención en todas las palabras que tienen que ver con el género, las personas trans, las personas no binarias, pero aunque ahora parece que hay demasiada tensión sobre este asunto, la verdad todo el tiempo se están creando palabras nuevas que no tienen que ver con el género", afirmó.

Y contó que para el proceso de creación de una palabra no tiene que ser una Academia la que la crea, sino que este proceso inicia desde que toda la gente la comienza a utilizar. Y ejemplificó cuando en la pandemia la palabra "COVID" se volvió parte de la cotidianidad.

En ese sentido, la experta mencionó el lenguaje no sexista, el cual tiene que ver con "evitar utilizar el masculino que en teoría es genérico". Y al respecto manifestó que "me parece significativo el que pongan el femenino de presidenta, gobernadora, todos estos femeninos que existen, no es una cosa que se haya inventado".

Sigue leyendo:

Ariadna Montiel desea que la paz, alegría y esperanza iluminen los hogares mexicanos hoy 25 de diciembre

Mario Delgado: Gobierno de México fomentará e impulsará la Educación Dual en todo el país