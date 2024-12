Navidad, una época ¿Luminosa?

En Navidad, dice el escritor argentino Nicolás Ferraro (Buenos Aires, 1983), “todo lo luminoso parece un poco más luminoso y lo miserable parece un poco más miserable”. Y es que quizás no existe en el calendario una época de más exaltación sentimental: “No es lo mismo estar en tu casa solo un 14 de mayo que un 24 de diciembre, hay algo ahí donde está todo un poco más exacerbado”. Y eso, la literatura lo sabe.

No es casualidad que para un autor del género negro como lo es él (en 2022 obtuvo el Premio Dashiell Hammett de la Semana Negra de Gijón con su novela “Ámbar”), la Navidad sea una fecha especialmente propicia para la ficción, pero también para la aventura, porque todo puede pasar cuando las cosas comienzan otra vez, cuando los ciclos se renuevan.

“Como que la Navidad tiene esa cosa mágica, parece que todo puede empezar de nuevo y que se te va a dar todo”, opina. Ferraro ha querido, como si de una carta a Santa Claus se tratara, enrolarse en una hilarante aventura que sucede justo en la Nochebuena para entregar en México, incluso antes que en la Argentina, “El bueno, el malo y el reno” (Ediciones Periféricas), spin off de otro trabajo que continúa inédito, donde la Navidad es otra de las protagonistas.

“Quería contar una aventura, yo defino el libro un poco como un western navideño, que empecé a escribir casualmente una Navidad. Fue retomar la idea de uno de mis personajes, Alejandro Reyes, un criminal de poca monta al que parece que se le va a dar todo antes de que se le complique la vida para mal, es como una comedia en riesgos, podríamos decirlo, donde este personaje tenía ganas de volver, porque me parecía que era una suerte de contrapeso para las otras novelas más oscuras que escribo”, cuenta.

Otro escritor, el español Imanol Caneyada, ha descrito el libro de Ferraro como “un tarantinesco relato”, y no es para menos: Reyes está convencido de que la suerte ha tocado a su puerta justo en la Navidad que está por suceder, pero las cosas siempre pueden ir mal; el destino, o la pluma del autor argentino llena de negrísimo humor, le obligan a accionar su arma y dispararle nada más y nada menos que a Papá Noel.

A partir de entonces un sui generis espíritu navideño se apropia del relato con un Santa Claus tatuado que maldice por su suerte, un duende servicial que intenta extraer la bala y aplica un torniquete para cortar la hemorragia y un reno aficionado al whisky que jala un trineo cargado de regalos sobre un suburbio argentino. Ferraro no da tregua y hace converger todos los elementos del relato criminal, pero nunca es demasiado tarde y ya sea entre hampones, demonios y otras fichitas, la sustancia navideña habrá de imponerse.

“Quería rescatar el elemento lúdico y entretenido de la literatura y que en la Navidad hay también ciertas historias que van apareciendo; cuando era chico me acuerdo de “El regalo prometido” (película de 1996) con Arnold Schwarzenegger, con un tinte criminal de fondo, me parecía interesante eso, jugar un poco con este elemento fantástico de alguien que le dispara a Papá Noel, a Santa Claus, un poco el desafío fue jugar con eso, con estos personajes, con estas cartas, un Santa Claus que no es la versión de Coca-Cola, sino que es una versión bastante más cruda”, dice.

VARIOS PUNTO DE VISTA

Como sucede con “El bueno, el malo y el reno” de Nicolás Ferraro, para otros autores la Navidad también ha sido el escenario ideal. Aquí una pequeña muestra de lecturas que, además de divertidas, pueden resultar llenas de misterio y dramatismo, pero que siempre conservarán el espíritu de la Nochebuena.

¡Cómo el Grinch robó la Navidad!

Dr. Seuss

Random House, 2019

Considerado un clásico de clásicos de la Navidad fue escrito en versos con rima e ilustraciones del mismo autor, en sus páginas aparece el Grinch, esa criatura peluda y cascarrabias, sinónimo de la Navidad, que tiene un corazón "dos tallas menor" y que vive en una cueva en lo alto de una montaña. El libro quiso ser una crítica de la visión comercial de la Navidad y una sátira de quienes obtienen beneficios explotando la época navideña.

El muñeco de nieve

Jo Nesbo

De bolsillo, 2018

Perteneciente a la serie de novelas del detective Harry Hole, la historia se desarrolla durante la época decembrina en Oslo, Noruega, y arranca con una perturbadora imagen, la de un niño que descubre la bufanda de su madre desaparecida adornando un muñeco de nieve en el jardín. Está será una señal de que las cosas no están bien y desata una trepidante serie de sucesos llenos de intriga y drama.

El tranvía de Navidad

Giosuè Calaciura

Periférica, 2020

Un recién nacido aparece abandonado en el último asiento del tranvía número 14. Es Nochebuena y el vehículo surca cual cometa las vías hacia la periferia de una ciudad sin nombre. ¿Cómo ha llegado hasta allí? ¿Qué va a ser de él? Tal vez por caridad, por improvisación o por locura, alguien ha decidido confiar al niño a los brazos del mundo.

El extraño mundo de Jack. Tesoros de la animación

Tim Burton

Planeta, 2024

Tiene su origen en un poema escrito por Burton en 1982, mientras trabajaba como animador en Walt Disney, que más tarde pensó en desarrollar como película, cortometraje o un especial de televisión, pero no fue sino hasta 1990 cuando llegó a un acuerdo de desarrollo con los mismos estudios. La novelización de este clásico contiene bocetos e ilustraciones que se usaron para la película, así como dibujos inéditos de los artistas.

La Navidad de los crayones

Oliver Jeffers

FCE, 2021

La Navidad se acerca, y las cartas y los obsequios no pueden faltar. Duncan está feliz por todos los regalos que han llegado para sus amigos crayones, pero también triste, porque algunos de sus crayones no estarán con él y porque no ha recibido ningún regalo y, al parecer, a nadie le importa; sin embargo, no cuenta con que sus crayones le tienen preparada una sorpresa.

La Navidad para un niño en Gales

Thomas Dylan

Nórdica, 2022

Este relato nos lleva a un pueblo de la costa de Gales, lleno de gatos, carteros y niños ansiosos por jugar con la nieve que cayó durante seis días con sus noches. Con ilustraciones de Pep Montserrat, el libro recibió el Premio Junceda 2008. Se trata de uno de los mejores relatos de Dylan Thomas que permite revivir los recuerdos de la infancia.



Tormenta de nieve y aroma de almendras

Camilla Läckberg

Océano, 2023

Falta menos de una semana para Navidad y todo sucede en un ambiente de rocas grises y un mar de hielo, con sus casitas de madera cubiertas por la nieve. Martin Molin, el joven policía ayudante de Patrik Hedström, viaja a una isla cercana a la costa de Fjällbacka para pasar las fiestas navideñas con la adinerada familia de su novia, pero en medio de una fuerte tormenta, Rubén, el abuelo y patriarca de la familia, poseedor de una inmensa fortuna, muere en circunstancias extrañas.

Por Luis Carlos Sánchez

