Eugenio Derbez: hace falta reírnos de nosotros

Tras estrenar la séptima temporada del programa LOL, Eugenio Derbez aseguró que es necesario reírse de uno mismo. “El saber que ya son siete temporadas significa mucho para mí, porque este proyecto empezó como un experimento y ahora es la franquicia más vendida de Amazon y eso habla de que es un producto de calidad, original y te das cuenta que la gente le encanta reírse, divertirse y de repente ser un poquito incorrecto, creo que también nos hace falta reírnos de nosotros mismos”.

Además el comediante detalló que la plataforma ha servido para muchos fines, “creo que LOL es un espacio en el que los comediantes pueden decir lo que quieran sin temor a ser cancelados o juzgados en un mundo como el de ahora, en que todo está frágil y tan políticamente incorrecto en donde te da miedo decir lo que piensas, el poder tener un espacio en donde el único objetivo es que la gente se ría, creo que eso lo agradece uno”.

Y agregó, “creo que la sociedad necesita sonreír más y es que hemos dejado de reírnos de nosotros mismos, por eso creo que en LOL nos damos el permiso de divertirnos".

El también productor aseguró que este año si tiene un pedido especial para Santa Claus, "le voy a pedir a Santa quedarme en mi casa, ya no quiero viajar, quiero quedarme en mi casa y estar con mi familia, así es que mi deseo es que ya no quiero viajar quiero estar en mi casa y darme tiempo para mí”.

Aunque también detalló, "el verme con trabajo a mi familia le da gusto, pero constantemente me regañan porque me dicen 'papá de qué sirve que hayas logrado tanto si no disfrutas la vida, ni tus amigos, ni tu dinero y las cosas que tienes y creo que me hace falta un poco más de equilibrio".

El también director compartió, "a los jóvenes yo les podré decir que trabajen fuerte, que nunca pidan trabajo, que hagan sus propias oportunidades, es la única manera de salir adelante porque somos casi 8 mil millones de personas en el mundo todo está saturado”.

Por Nayely Ramírez Maya

Nayeli.ramirez@elheraldodemexico.com

