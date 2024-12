Bolsa Mexicana de Valores: Resaltan apertura

El mercado de valores no está hecho para todas las empresas, aún con las recientes reformas a su ley y los lineamientos en la reglamentación secundaria, que sí permite la entrada a las de tamaño mediano, dijo Marcos Martínez Gavica, presidente del Consejo de Administración de Grupo Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Ello, aún cuando estas reformas implican un proceso más rápido, más barato y fácil para participar en el mercado bursátil, agregó.

“Esta (ley) pasó porque realmente es algo que facilita que las empresas que quieren acceder al mercado bursátil como opción de financiamiento o de capital lo pueden hacer de forma más sencilla de lo que se hacía en el pasado”.

Refirió que fueron muchos años de espera a tener una modificación, y muchos de estar ajustando la reglamentación secundaria, “pero lo que quedó, quedó bastante bien”.

Y es que, explicó, lo que se tenía antes para emisión de deuda y liste de acciones era un procedimiento que, al ser tan lento, implicaba tantas revisiones y partes involucradas que por eso era caro, lo que hacía que fuera difícil de acceder al mercado de valores.

Reconoció que esto provocaba que las empresas tuvieran a los bancos como la única fuente de financiamiento.

No obstante, reconoció que aún con los cambios, el mercado no está hecho para todas las empresas, sino para aquellas que pueden hacer directamente su propio análisis, con una contabilidad bien hecha, con gobierno corporativo, que le de seguridad a quien va a invertir, lo que generalmente en una compañía chica no se da.

A decir de Marcos Martínez es muy pronto para tener un número de empresas que acudan al mercado bajo las nuevas reglas, pero se espera un impulso mayor en emisiones de deuda ante el interés de las compañías por el nearshoring.

Por su parte, expresó que en un cambio de sexenio las cosas toman un respiro, las empresas se esperan a ver los planes de gobierno, pero en los últimos meses, la línea de espera para acceder al mercado de deuda ha crecido y están dándose más por mes de las que ha habido en el pasado.

Marcos Martínez también refirió que las industrias con mayor interés en el mercado son la construcción, logística, real state y farmacéutica.

