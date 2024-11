IMSS y CISS presentan estudio sobre los beneficios del programa Centro de Día para personas mayores

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) presentaron el estudio denominado “Envejecimiento, cuidados y seguridad social. El programa Centro de Día del IMSS” que describe el diseño, funcionamiento y aprendizaje para la puesta en marcha de esta estrategia de cuidados a largo plazo dirigida a personas mayores con dependencia funcional.

El estudio realizado por las investigadoras de la CISS Lourdes Jiménez Brito y Michelle Martínez Balbuena permite visibilizar y reconocer las buenas prácticas en cuidados dentro de las instituciones de seguridad social, entre ellas disminuir el trabajo no remunerado por esta tarea, incrementar la posibilidad de empleabilidad y fomentar la igualdad de género.

El Centro de Día es una iniciativa que surgió en 2022 con la Cooperación Técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), su modalidad actual es de programa piloto, cuenta con capacidad de atención de hasta 30 personas mayores usuarias del servicio bajo la dirección del Centro de Atención Social a la Salud de las y los Adultos Mayores (CASSAAM) del Seguro Social, ubicado en la zona norte de la Ciudad de México.

Estuvieron presentes expertos del Banco Interamericano de Desarrollo, ONU Mujeres, Alianza Global por los Cuidados, CISS y del IMSS. Foto: CISS

En el salón banderas de la CISS, el titular de la Unidad de Prestaciones Sociales del IMSS, Héctor Robles Peiro, dijo que como parte de la agenda pública del país diversas instituciones en salud y seguridad social trabajan en forma conjunta para implementar el Sistema Nacional de Cuidados, en el cual la atención de personas mayores es un tema prioritario.

Afirmó que el Centro de Día es parte de una estrategia que el Seguro Social ha desarrollado en los últimos años dentro de una serie de políticas institucionales y sociales para personas mayores que también considera el Turismo Social mediante cuatro Centros Vacacionales, Clubes del Adulto Mayor, además del otorgamiento de pensiones y jubilaciones.

Por su parte, el secretario general de la CISS, Álvaro Velarca Hernández, señaló que este organismo internacional cuenta una sólida agenda de investigación en seguridad social; “con nuestro trabajo procuramos contribuir a visibilizar y reconocer las buenas prácticas de programas de cuidados existentes de las instituciones de seguridad social que conforman nuestra amplia membresía”.

Resaltó que el Centro de Día del IMSS es de gran potencial en el contexto nacional y regional, por lo que la investigación presentada será un insumo clave para debatir e informar procesos sobre las diferentes vías posibles para garantizar el derecho humano de todas las personas al cuidado y a la seguridad social en un contexto de acelerado proceso de envejecimiento poblacional.

En su mensaje la directora del CASSAAM, Brenda Emilia Chino Hernández, agradeció el apoyo del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) y el interés del personal de Enfermería para colaborar en este proyecto, pues gracias a su disposición hoy se cuenta con una buena práctica dentro del Seguro Social, que significa un aporte para el país y para la región de América Latina y el Caribe.

Afirmó que las consecuencias de no recibir cuidados adecuados conducen a una baja calidad de vida. “Por ejemplo si la persona mayor no realiza actividades de la vida diaria por una fractura de cadera y no cuenta con otra persona que le asista, fallecerá en unos días; si los cuidados que recibe son de forma irregular, quizá pueda sobrevivir algunos meses, pero si se llevan a cabo de forma efectiva se estima que viva al menos cinco años más”.

El especialista líder en protección social de la División de Protección Social y Salud del BID, Marco Stampini, celebró el compromiso del IMSS y de sus alianzas para estudiar a profundidad la experiencia de los Centros de Día, que son inversiones estratégicas para los gobiernos en un contexto regional y se constituyen como una solución costo-efectiva que permite visibilizar la política pública en la comunidad.

Por su parte, la oficial de programas en la Alianza Global para los Cuidados, Sara Valdés, resaltó que iniciativas como el Centro de Día son buenas prácticas que abonan a la redistribución de las tareas de los cuidados, al tiempo de sumar a la mejora de la calidad de vida de las personas mayores usuarias con servicios especializados y de calidad.

A su vez, el especialista técnico del Centro Global de Excelencia en Estadísticas de Género de ONU, Noé Valdivieso, consideró que los aportes de estudio de la CISS permiten articular conceptos como bienestar, envejecimiento, derechos humanos, empoderamiento, autonomía y muestra su aplicación en el programa Centro de Día; “para nosotros el enfoque con el componente social y terapéutico del cuidado resulta clave para entender el valor de estas iniciativas como una alternativa viable y replicable en otras latitudes”.

Sigue leyendo:

“Tuvimos una llamada muy cordial”, dice Sheinbaum tras hablar con el presidente electo Donald Trump

Rosario Ibarra y su familia son un símbolo de lucha: Claudia Sheinbaum